Ισχυρό αποτύπωμα και από τις 4 συστημικές τράπεζες στο Λονδίνο

Πανέτοιμες για την πολυαναμενόμενη απόβαση αναλυτών και διεθνών επενδυτών στην Αθήνα φαίνεται πως επέστρεψαν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες από το συνέδριο της Bank of America στο Λονδίνο.

Επενδυτές

Η ισχυρή παρουσία και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο Λονδίνο αντικατόπτριζε και το ηχηρό αίσθημα αυτοπεποίθησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος απέναντι στους επενδυτές και τους διεθνείς αναλυτές ύστερα από την αφάνεια στην οποία βρισκόταν παραπάνω από μια δεκαετία. Δείγμα αυτού του ισχυρού αισθήματος αυτοπεποίθησης και δυναμικής επιστροφής στον διεθνή χρηματοπιστωτικό χάρτη αποτελεί το παράδειγμα της Alpha Bank και του Βασίλη Ψάλτη, ο οποίος βρέθηκε στο κύριο stage του συνεδρίου μετά από 15 χρόνια.

Και οι 4 συστημικές τράπεζες είχαν να επιδείξουν, τόσο στο Λονδίνο όσο και στα προηγούμενα roadshows, ένα ξεχωριστό success story, η κάθε μία με τα δικά της επιτεύγματα όπως έγραψε η «Ν» τις προηγούμενες ημέρες. Διεθνοποιήσεις, εξαγορές, ισχυρή κερδοφορία και πιστωτική επέκταση, διανομές μερισμάτων καθώς και εκσυγχρονισμός είναι εν πολλοίς τα χαρακτηριστικά που και πρόλαβαν αλλά και για τα οποία ρωτήθηκαν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες στο Λονδίνο

Επιτυχίες

Πράγματι, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από πολλαπλές επιτυχίες του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

Ειδικά όσον αφορά την κερδοφορία, εκτιμάται ότι θα σημειώσουν νέο ρεκόρ κερδών στα επίπεδα των 4,6-4,7 δισ. ευρώ, με την πιστωτική επέκταση να αποτελεί αιχμή.

Μεγάλα μερίσματα

Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά διανέμονται τόσο μεγάλα μερίσματα που κινούνται πλέον στην κατεύθυνση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς υπολογίζεται ότι θα διανείμουν συνολικά μερίσματα τάξης των 2,3 δισ. ευρώ στους μετόχους τους.

Το ενδιαφέρον των διεθνών αναλυτών δεν θα μπορούσε να μην εστιαστεί και στις διεθνοποιήσεις με τα ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών σε άλλες αγορές.

Bancassurance

Πρώτα το άνοιγμα στην αγορά της Κύπρου για την Alpha Bank και την Eurobank που σήμαινε από τη μία επέκταση του bancassurance και από την άλλη ενίσχυση περιφερειακής παρουσίας, και στη συνέχεια η εισδοχή της UniCredit στο μετοχικό σχήμα της Alpha Bank που άνοιξε νέες αγορές με νέο πελατολόγιο, είναι μόνο μερικά από τα deals που έχουν καταστήσει τις ελληνικές τράπεζες επάξιες να διαπραγματευθούν στο διεθνές χρηματοπιστωτικό γίγνεσθαι.

Συνεπώς, αναμένοντας την απόβαση των διεθνών αναλυτών στην Αθήνα στα τέλη του μήνα, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες, δείχνουν απολύτως προετοιμασμένες για συζητήσεις με έντονο χρηματοπιστωτικό ενδιαφέρον.