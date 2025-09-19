Cenergy Holdings: Υπό κατασκευή το εργοστάσιο στις ΗΠΑ

Κανονικά συνεχίζεται η κατασκευή του εργοστασίου καλωδίων της Cenergy Holdings στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, παρά τη μείωση του CAPEX κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, η οποία ήταν συγκυριακή, όπως τόνισε η διοίκηση της εταιρείας κατά τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου.

Όπως τονίστηκε η εταιρεία διατηρεί την εκτίμησή της για βελτίωση των περιθωρίων της κερδοφορίας της και λαμβάνοντας υπόψιν το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και την υψηλή κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου 2025 εκτιμά ότι το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το 2025 θα κυμανθεί μεταξύ 310 και 340 εκατ. ευρώ.

Ήδη στο Α’ εξάμηνο 2025 στον τομέα των καλωδίων τα περιθώρια κέρδους ανήλθαν σε 16,3% έναντι 14,2% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. η βελτίωση οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των καλωδιακών έργων στα έσοδα του τομέα και στη σταθερά υψηλή κερδοφορία αυτών. Από την άλλη πλευρά, η σταθερή ζήτηση για προϊόντα καλωδίων βοήθησε να διατηρηθούν τα περιθώρια κέρδους σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Στον τομέα των σωλήνων χάλυβα το περιθώριο κέρδους σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA διαμορφώθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ανήλθε σε 18,2%, σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το α΄ εξάμηνο του 2024. Η επίδοση αυτή οφείλεται σε επιλεγμένες επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, οι οποίες επέτρεψαν την αύξηση των όγκων παραγωγής, καθώς και στο βελτιωμένο μείγμα εκτέλεσης έργων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Προοπτικές

Ειδικότερα ο τομέας των καλωδίων διατηρεί ισχυρές προοπτικές τόσο για το υπόλοιπο του 2025 όσο και για το μεσοπρόθεσμο μέλλον τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, καθώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών συνεχίζει να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο τομέας έχει ήδη ολοκληρώσει την επέκταση της παραγωγικής του δυναμικότητας για υποβρύχια καλώδια, προχωρά ενεργά την ενίσχυση των παραγωγικών του γραμμών για χερσαία καλώδια στην Ελλάδα.

Στην Ενέργεια

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αυξημένη παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε., η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και οι βελτιώσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα είναι ορισμένες από τις κύριες τάσεις, τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία. Οι τάσεις αυτές έχουν αναδείξει τη στρατηγική σημασία ολόκληρου του τομέα καλωδίων, τροφοδοτώντας σχέδια επέκτασης και ενισχύοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο παραγγελιών. Η ζήτηση για προϊόντα καλωδίων (χαμηλής και μέσης τάσης και καλώδια τηλεπικοινωνιών) παραμένει ισχυρή και οι παραγγελίες αυξάνονται μέσω της ανάθεσης μακροπρόθεσμων συμβάσεων-πλαισίων, ενδυναμώνοντας την αναπτυξιακή πορεία του τομέα. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, στα 2,8 δισ. ευρώ, ενώ αναμένονται επιπλέον αναθέσεις μέχρι το τέλος του έτους.

Στον τομέα σωλήνων χάλυβα η Σωληνουργεία Κορίνθου αναμένει ότι η αγορά των αερίων καυσίμων θα συνεχίσει να αναπτύσσεται καθώς αποτελεί θα αποτελέσει το κύριο μεταβατικό καύσιμο και θα οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε έργα αγωγών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και μεσοπρόθεσμα σε έργα υποδομής υδρογόνου, τομείς στους οποίους η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει ήδη εδραιωθεί ως ηγέτης της αγοράς. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του τομέα ανήλθε στα 560 εκατ. ευρώ, αυξημένο σημαντικά από τα 430 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Η αύξηση αυτή ενσωματώνει τις νέες σημαντικές αναθέσεις που ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Επιπλέον αναθέσεις σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία επιβεβαιώνουν τη διαρκή ανταγωνιστικότητα του τομέα στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής απόδοσης σε αγωγούς.

Στο Α’ εξάμηνο 2025 οι πωλήσεις της Cenergy Holdings διαμορφώθηκαν στα 1,022 διs. ευρώ. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 43% σε σχέση με το A’ εξάμηνο του 2024 και ανήλθε σε 171 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 16,7%. Η κερδοφορία ενισχύθηκε χάρη στην επιτυχή εκτέλεση ενεργειακών έργων που έχουν ανατεθεί και τη βελτίωση του μείγματος πωλήσεων. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 124 εκατ.ευρώ (+70% σε ετήσια βάση) και 95 εκατ. ευρώ (+69% σε ετήσια βάση) αντίστοιχα.