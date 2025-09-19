Lamda Development: Γενναία στήριξη από τα ακίνητα

Διαρκώς αυξανόμενη είναι η συνεισφορά του κλάδου των οικιστικών ακινήτων στα έσοδα της Lamda Development από το Ελληνικό, με δεδομένη και τη γενικότερη πορεία της αγοράς.

Η εταιρία σχεδιάζει να λανσάρει επιπλέον κατοικίες (100 έως 120 μέχρι το τέλος του έτους και 300 έως 350 το πρώτο τρίμηνο του 2026) με τη μέση τιμή ανά τ.μ. να διαμορφώνεται στα 8.600 ευρώ.

Σχετικά με τη συμφωνία με τον ιταλικό όμιλο τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ION Group για τη δημιουργία του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας εντός της έκτασης του Ελληνικού, επένδυση της τάξεως του 1,5 δις. ευρώ, η διοίκηση της Lamda εκτιμά οι αναγκαίες άδειες, προκειμένου το έργο να μπει σε φάση υλοποίησης, θα χρειαστούν 12 με 15 μήνες.

Τα παραπάνω ανέφεραν χθες στους αναλυτές οι Χάρης Γκορίτσας (Chief Financial Officer) και Απόστολος Ζαφόλιας (Chief Strategy & IR Officer) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα 6μήνου.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το κόστος δανεισμού του ομίλου και σε συνέχεια της πρόωρης εξόφλησης του ομολόγου ύψους 230 εκατ. ευρώ, τον Ιούλιο, τα στελέχη της εταιρίας ανέφεραν ότι έχει διαμορφωθεί στο 3,8% από 4%, ενώ σημείωσαν: «Είμαστε πάντα ανοιχτοί στο να αναμορφώσουμε το χρέος μας βελτιώνοντας το κόστος του». Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν» η Lamda πραγματοποιεί επαφές με τις τράπεζες εξετάζοντας το ενδεχόμενο νέας έκδοσης ομολόγου με στόχο την άντληση κεφαλαίων άνω των 400 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις

Το σύνολο των επενδύσεων στο Ελληνικό από την έναρξη των έργων ανέρχονται στα 744 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 210 εκατ. ευρώ αφορούν τα έργα υποδομών και 534 εκατ. τα κτίρια, με τα στελέχη της Lamda να σημειώνουν: «Παραμένουμε εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού παρά τις δυσκολίες της κατασκευαστικής αγοράς».

Μέχρι την 25.08.2025 είχαν διατεθεί στην αγορά προς πώληση 559 διαμερίσματα. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις αφορούν σε 522 διαμερίσματα δηλαδή στο 93%.

Το σύνολο των εισπράξεων της Lamda από το Ελληνικό έχει διαμορφωθεί σε 1,36 δις εκ των οποίων τα 950 εκατ. προέρχονται από τις πωλήσεις κατοικιών, ενώ περί τα 0,8 δις. είναι έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν τη διετία 2027 – 28 από διαμερίσματα που έχουν πουληθεί η δεσμευτεί.

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 64% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 78% του GLA στη Riviera Galleria.

Οι εργασίες σκυροδέτησης προχωρούν σε όλα τα κτίρια του Riviera Galleria, ενώ οι εκσκαφές για το The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί και η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού, αξίας 497,9 εκατ. ευρώ, πρόσφατα ανατέθηκε στην Τέρνα (Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα) η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εργασίες μέχρι το τέλος του έτους. Σχεδιασμένο από το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο AEDAS, το The Ellinikon Mall θα διαθέτει 100.000 τ.μ. GLA.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) της Lamda Malls (100% θυγατρική της Lamda) την 30.06.2025 ήταν 1,7 δις, με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων, σε λειτουργία, στα 1,3 δις. ευρώ.