Σε αναστολή ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Αττικής για το Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαληρικό Όρμο

Την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο «Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Φαληρικό Όρμο» εκτιμώμενης αξίας 258,064 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) αποφάσισε η Περιφέρεια Αττικής και ενώ είχε οριστεί η κατάθεση των προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.

Αιτία είναι η προδικαστική προσφυγή που υπεβλήθη στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) από τον Όμιλο Aktor (ειδικότερα από την κοινοπραξία Aktor – Τομή). Ο προαναφερόμενος Όμιλος στο σκεπτικό του αναφέρει πως η διακήρυξη του έργου εμπεριέχει όρους (οικονομικούς, χρηματοοικονομικούς, απαιτήσεις για κοινοπραξίες, κύκλους εργασιών, τεχνικά ζητήματα, εμπειρία για διαμόρφωση χώρων πρασίνου, κοστολόγηση του έργου κ.α.) οι οποίοι εμποδίζουν τον ανταγωνισμό και πάντως δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη συμμετοχή της κοινοπραξίας στο διαγωνισμό.

Η προσφυγή θα εξεταστεί από την ΕΑΔΗΣΥ στις 3 Οκτωβρίου.

Βάσει της προκήρυξης το φιλόδοξο αυτό έργο αφορά έκταση εμβαδού 487.393 τ.μ. που έχει παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Αττικής χωρίς αντάλλαγμα, για 40 έτη, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση, μετά των υφισταμένων κτισμάτων και εγκαταστάσεων και η οποία αποτελεί τμήμα δημόσιας έκτασης, στη θέση του Φαληρικού Όρμου.

Τα έργα ανάπλασης αποσκοπούν:

α) στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου, συνολικής έκτασης περίπου 600 στρεμμάτων, με άξονες τη φύση, τον πολιτισμό, την άσκηση/άθληση και τη ψυχαγωγία,

β) την αρμονική και λειτουργική διάταξη των τεχνικών υποδομών και ειδικώς των συγκοινωνιακών έργων της παράκτιας ζώνης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αρμονικής συνέχειας της πόλης, καθώς και τη βέλτιστη σύνδεση της παράκτιας ζώνης με το υπερτοπικό δίκτυο, έργα υπό ολοκλήρωση,

γ) στην αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία της άμεσης και ευρύτερης περιοχής, έργα επίσης υπό ολοκλήρωση και

δ) στη λειτουργική και αισθητική σύνδεση και συνέχεια της παραλιακής ζώνης Π. Φαλήρου με το πάρκο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τη Καστέλλα και τον Πειραιά, αξιοποιώντας, αναβαθμίζοντας, τα υλοποιημένα Ολυμπιακά Έργα στον Φαληρικό Όρμο.