Lidl: Πώς θα παρακολουθούν οι καταναλωτές τα αποθέματα των προϊόντων, online

Nέο τρόπο παρακολούθησης των αποθεμάτων non-food προϊόντων εισάγει η Lidl Ελλάς για τους πελάτες της. Με την λειτουργία Non-Food Stock Availability, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η εταιρεία δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο τη διαθεσιμότητα των Non-Food προϊόντων, απευθείας από την ιστοσελίδα της, lidl-hellas.gr.

Το νέο εργαλείο λειτουργεί με ένα απλό και έξυπνο σύστημα φωτεινών σηματοδοτών:

– Πράσινο: Το προϊόν είναι διαθέσιμο.

– Κίτρινο: Το προϊόν είναι σχεδόν εξαντλημένο (διαθέσιμο σε λίγα τεμάχια).

– Κόκκινο: Το προϊόν είναι εξαντλημένο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, με ένα απλό κλικ, ο πελάτης βλέπει άμεσα την κατάσταση του προϊόντος που τον ενδιαφέρει, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. Μπαίνοντας στο ανανεωμένο website της Lidl Ελλάς, ο χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει το κατάστημα που τον εξυπηρετεί στην ενότητα «Το κατάστημά μου». Με αυτόν τον τρόπο, η διαθεσιμότητα του προϊόντος θα εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει το προϊόν που τον ενδιαφέρει και θα αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο κατάστημα. Εάν δεν έχει γίνει ακόμα επιλογή του καταστήματος, η ιστοσελίδα θα τον καθοδηγήσει πατώντας στην επιλογή «Έλεγχος διαθεσιμότητας».

Δεν αφορά τα τρόφιμα

Σημειώνεται ότι η λειτουργία αφορά αποκλειστικά τα Non-Food προϊόντα και τις παραλλαγές τους (π.χ. χρώματα, μεγέθη), ενώ δεν περιλαμβάνει τρόφιμα. Η διαθεσιμότητα εμφανίζεται μόνο για τις τρέχουσες εβδομαδιαίες προσφορές και δεν είναι διαθέσιμη για προηγούμενες. Οι πελάτες βλέπουν μόνο την κατάσταση διαθεσιμότητας του προϊόντος (Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο) χωρίς τον ακριβή αριθμό αποθεμάτων. Επίσης, για τα είδη προσφοράς, η ενημέρωση γίνεται καθημερινά μετά τις 12:00 μ.μ. λόγω της αυξημένης ζήτησης.