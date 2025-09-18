Tor Hotel Group: Εντός του 2028 θα τεθεί σε λειτουργία το νέο ξενοδοχείο του Ομίλου στο Σύνταγμα – Ανοδικό το 2025 

Τα 100 χρόνια της διαδρομής του στην ελληνική ξενοδοχία γιόρτασε και επισήμως χθες βράδυ το TOR Hotel Group, της γνωστής βορειοελλαδικής ξενοδοχιακής οικογένειας Τορνιβούκα, και όπως ανακοινώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβυλο του Ομίλου, Κωνσταντίνο Τορνιβούκα, το νέο – έκτο κατά σειρά και πρώτο στην Αθήνα – ξενοδοχείο του Ομίλου θα τεθεί σε λειτουργία εντός του 2028.

Πρόκειται για το διατηρητεο κτίριο επί της οδού Κολοκοτρώνη 4, στο Σύνταγμα, στην “καρδιά” της Αθήνας, που ανήκει στον e-ΕΦΚΑ, για το οποίο το Tor Hotel Group αναδείχθηκε πρόσφατα οριστικός πλειοδότης στον σχετικό δημόσιο διαγωνισμό του e-ΕΦΚΑ, με προσφορά μηνιαίου μισθώματος ύψους 75.000 ευρώ.

Η μίσθωση του κτιρίου είναι 30ετής με δυνατότητα παράτασης για άλλα δέκα χρόνια, έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο από τη δεκαετία του 1990, έχει συνολική επιφάνεια 4.213,73 τ.μ. σε έξι επίπεδα, είχε κατασκευαστεί λίγο πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και επί σειρά πολλών ετών και μέχρι το 2015 φιλοξενούσε τις υπηρεσίες του Ταμείου ΤΣΜΕΔΕ.

Η επένδυση στο νέο ξενοδοχείο στην Αθήνα θα είναι της τάξης των 13-15 εκατ. ευρώ.

Τέταρτη γενιά

Στη διιοίκηση του Ομίλου συμμετέχει ήδη και η τέταρτη γενιά της οικογένειας Τορνιβούκα – η Ισμήνη και η Χριστίνα Τορνιβούκα – ενώ η ιστορία του ξεκινά το 1925 με τη δημιουργία από τον Καστοριανό Κωνσταντίνο (Κώτσο) Τορνιβούκα, καπνέμπορο μέχρι τότε στο επάγγελμα, του περίφημου ξενοδοχείου “Mediteranee” στην παλαιά παραλία της Θεσσαλονίκης, το οποίο μεσουράνησε στην ξενοδοχειακή αγορά της πόλης μέχρι την κατεδάφισή του το 1978 μετά το μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης.

Στο TOR Hotel Group ανήκουν τα ξενοδοχεία “City” και “Excelsior” στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ επίσης διαθέτει μειοψηφικό πακέτο στο ξενοδοχείο “ON-Residence” επί της λεωφόρου Νίκης στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, καθώς και το πολυτελές “Ealgles Palace Resort” στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου εκτιμάται ότι στην τρέχουσα χρήση θα αυξηθεί στο επίπεδο των 25 εκατ. ευρώ έναντι 22,5 εκατ. του 2024 και η διοίκησή του δηλώνει ότι μια οικογενειακή ελληνική ξενοδοχειακή επιχείρηση, εφόσον είναι πολύ καλά οργανωμένη δεν έχει τίποτε να φοβηθεί από τις ξένες μεγάλες αλυσίδες, ενώ επενδυτικά επιλέγει να παίρνει μεν ρίσκα αλλά πάντοτε σε επίπεδο ορίων ασφαλείας.