Γιώτης: Βελτιωμένα αποτελέσματα, νέες επενδύσεις και εξαγωγική ώθηση

Με επιτυχία πέρασε το stress test του 2024 η Γιώτης, καταφέρνοντας να βελτιώσει την εικόνα των μεγεθών της μέσα σε συνθήκες πολλαπλών προκλήσεων.

Φέτος η ιστορική βιομηχανία, της οποία ηγείται ο κ. Ιωάννης Γιώτης, που διατηρεί παράλληλα το θεσμικό ρόλο του προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, συμπληρώνει το 95ο έτος λειτουργίας της, διατηρώντας σταθερή την στοχευμένη στρατηγική ανάπτυξης και προσαρμογής στις νέες καταναλωτικές τάσεις και τα δεδομένα στις αγορές.

Κεντρικός πυλώνας της αναπτυξιακής φιλοσοφίας της Γιώτης αποτελεί η θωράκιση των ηγετικών εγχώριων μεριδίων και ταυτόχρονα η συνεχής διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας του σήματος, μέσα από επίτευξη συνεργειών σε όλα τα επίπεδα και την υλοποίηση κεφαλαιουχικών επενδύσεων και δημιουργίας νέων καινοτόμων προϊόντων.

Πέραν της επιμέρους λειτουργικής και βιώσιμης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των εταιρειών που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της Γιώτης,( Στάμου, Αττικοί Όρίζοντες, Jotis International,Jotis Boulgaria) η διοίκηση συνεχίζει να αξιολογεί κάθε ενδιαφέρουσα επέκταση των δραστηριοτήτων μέσω νέων εξαγορών ή εισόδου σε νέες κατηγορίες.

Η είσοδος σε νέους τομείς

Υπενθυμίζεται ότι φέτος η εταιρεία πρόσθεσε δυο νέους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο μητρώο της: τη παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων (10711000) και τη παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκους και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων (10731000).

Οι νέοι ΚΑΔ εστιάζουν σε προϊόντα που καταγράφουν διαχρονικά θωρακισμένες επιδόσεις στην εγχώρια αγορά, τόσο στην κρύα όσο και στην ζεστή αγορά, ενώ ταυτόχρονα έχουν τεράστιο περιθώριο προσαρμοστικότητας στις νέες διατροφικές τάσεις όλων των ηλικιακών ομάδων καταναλωτών.

Ενίσχυση των εξαγωγών

Ταυτόχρονα, με την είσοδο σε νέες κατηγορίες δύναται να ενδυναμωθεί και το χαρτοφυλάκιο των εξαγωγών, ενισχύοντας την δυναμική του σήματος Γιώτης στα διεθνή ράφια.

Σημειώνεται ότι η Γιώτης εξάγει σε περισσότερες από 25 χώρες, έχοντας ως κυριότερες αγορές τα Βαλκάνια, τη Γερμανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ παράγει και tailor made κωδικούς οι οποίοι απευθύνονται σε συγκεκριμένες αγορές πχ βρεφικές κρέμες με διαφορετική σύνθεση, που διατίθενται αποκλειστικά στην Κίνα και στην Αίγυπτο.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της περσινής χρονιάς, τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 116,75 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 2,92% σε σχέση με το 2023.

Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα, η οποία αυξήθηκε κατά 9,4% στα 101,1 εκατ. ευρώ από 92,4 εκατ. το 2023. Το εμπορικό κομμάτι, αντίθετα, εμφάνισε υποχώρηση 33,3% στα 11,65 εκατ. ευρώ στην εγχώρια αγορά. Το 2024 οι πωλήσεις στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν σε 3,52 εκατ. ευρώ, από 3,5 εκατ. το 2023.

Τα μεγέθη

Αναφορικά με την εικόνα της κερδοφορίας, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 6,77 εκατ. ευρώ, από 6,13 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 5,38 εκατ. ευρώ, από 4,7 εκατ.ευρώ.

Την ίδια ώρα, η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 58,99 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός μειώθηκε, με τον μακροπρόθεσμο να περιορίζεται σε 20,2 εκατ. ευρώ, από 26,2 εκατ. το 2023.

Η βελτίωση των χρηματοοικομικών δεικτών ενισχύει την ευελιξία του ομίλου στην υποστήριξη επενδυτικών πλάνων. Πέρυσι το σύνολο των κεφαλαίων που διατέθηκαν σε επενδύσεις ανήλθαν σε 6,6 εκατ ευρώ, εκ των οποίων 5,7 εκατ.ευρώ κατευθύνθηκαν σε προσθήκες ακινήτων και νέο μηχανολογικό εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις Περιστερίου και Αγρινίου, ενώ 0,9 εκατ. επενδύθηκαν στη θυγατρική Στάμου Μ.Α.Β.Ε.Ε. για κτιριακές βελτιώσεις και μηχανήματα.