Avramar: «Κλείδωσε» το deal με την Aqua Bridge – Τα νέα κεφάλαια και το «κούρεμα»

Απόλυτα δεσμευτικό χαρακτήρα φέρεται ότι έλαβε πλέον η συμφωνία μεταξύ τραπεζών και Aqua Bridge.

Οι πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν ότι χθες υπογράφηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες στους όρους που αποτελούσαν «εκκρεμότητα» για το τελικό «κλείδωμα» του deal της πώλησης της Avramar.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες «επιβεβαιώνουν» το χθεσινό σχόλιο της «Ν» που ήθελε τον διευθύνων σύμβουλο του αραβικού ομίλου Aqua Bridge ο κ. Mohammad Tabish να βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας συνάντηση με τις τράπεζες. Στο πλαίσιο των επαφών με τις τράπεζες φέρεται ότι οριστικοποιήθηκαν όλες οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας όπως ενδεχομένως το ύψος της απομείωσης των δανείων ή άλλες υποχρεώσεις από πλευράς αγοραστή, ρήτρες και χρονοδιαγράμματα κτλ και έπεσαν τελικά χθες οι τελικές υπογραφές στο σχέδιο της συμφωνίας μεταβίβαση της Avramar.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η υπογραφή, στα μέσα του Ιουνίου, της σύμβασης αγοραπωλησίας (Sales and Purchase Agreement) μεταξύ στελεχών της Aqua Bridge -στον προτιμητέο δηλαδή επενδυτή που προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίες πέρυσι τον Οκτώβριο- και των πιστωτριών τραπεζών (σ.σ. το οποίο αρνήθηκε να υπογράψει ο σημερινός μοναδικός μέτοχος της Avramar, ήτοι η Amerra Capital Management).

Το σχέδιο διάσωσης

Σε ο,τι αφορά το σχέδιο διάσωσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται ότι περιλαμβάνει εισροή νέων κεφαλαίων από πλευράς του επενδυτή της τάξεως των 60 εκατ. ευρώ, ενώ το «κούρεμα» δανείων που εκτιμάται ότι έχει συμφωνηθεί κινείται στο επίπεδο του 70%, καθώς επίσης προβλέπονται και εγγυήσεις για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που θα μείνουν και βέβαια business plan για την επόμενη μέρα της Avramar.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του μεγαλύτερου παίκτη του εγχώριου κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας ανέρχονταν στο τέλος του 2023 -δεν έχουν δημοσιευθεί οι οικονομικές καταστάσεις του 2024 – σε 525,34 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 300 εκατ. ευρώ αφορούν σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

Πάντως, στην παρούσα φάση η Avramar σε επιχειρησιακό επίπεδο εμφανίζεται να λειτουργεί απρόσκοπτα, να διατηρεί καλή ταμειακή θέση, γεγονός που της επιτρέπει να καλύπτει βασικά λειτουργικά έξοδα, καθώς και να προχωρά σε αποπληρωμές των προμηθευτών της.

Εξυγίανση εν λειτουργία

Η τελευταία αυτή εξέλιξη «επισφραγίζει» ότι η επόμενη μέρα της Avramar θα την βρει κάτω από την σκέπη του ομίλου της Aqua Bridge, ωστόσο προϋπόθεση για να συμβεί αυτό αποτελεί η ολοκλήρωση του σχετικού φακέλου της «εξυγίανσης εν λειτουργία» και η κατάθεσή του στο πρωτοδικείο.

Όπως τονίζουν στην «Ν» πηγές που παρακολουθούν την υπόθεση «η μεταβίβαση της Avramar θα γίνει μέσω της δικαστικής οδού στο βαθμό που εγκριθεί το σχέδιο της εξυγίανσης που θα κατατεθεί. Όποιες κύριες παρεμβάσεις κατατεθούν θα αξιολογηθούν από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες θα εξετάσουν και θα αποφανθούν για το τί είναι καλό για το μέλλον της εταιρείας».

Η προθεσμία

Όπως έχει ήδη αναφέρει η «Ν» το επιδιωκόμενο deadline είναι ο φάκελος να κατατεθεί έως τις 31 Οκτωβρίου- εί δυνατόν και νωρίτερα- και προς τούτο τόσο το νομικό όσο και το οικονομικό τμήμα της Avramar «τρέχουν» όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Mohammad Tabish διευθύνων σύμβουλο του αραβικού ομίλου Aqua Bridge και ο κ. Δημήτρης Τούντας, τεχνικός διευθυντής της Aqua Bridge, παραβρέθηκαν χθες στην κλαδική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), κίνηση η οποία φέρει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, δεδομένου ότι στο βαθμό που ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της μεταβίβασης της Avramar, θα αποτελούν τα πρόσωπα «κλειδιά» στην επόμενη μέρα τόσο της εταιρείας, όσο και του εγχώριου κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας.