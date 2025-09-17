Lamda Development: EBITDA 237 εκατ. το α’ εξάμηνο 2025 – Αυξημένα κατά 4,4 φορές σε σύγκριση με πέρσι

Σε 128 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Lamda Development το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι ζημιών κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση των ενοποιημένων κερδών (EBITDA) κατά 4,4 φορές σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2024, στα 237 εκατ. ευρώ.

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων εξαμήνου που ανακοίνωσε η Lamda Development:

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV), αυξήθηκε άνω του 10% από 31.12.2024 στα 9,22 ευρώ ανά μετοχή εξαιρουμένης της στρατηγικής συναλλαγής με την ION και της προστιθέμενης αξίας οικοπέδων οικιστικής ανάπτυξης.

Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου αποτιμάται σε 3,7 δισ. ευρώ.

Νέο ιστορικό ρεκόρ Retail EBITDA, προ αποτιμήσεων, στα 45,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4% έναντι του α’ εξαμήνου 2024, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα 389 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2025.

Νέο ιστορικό ρεκόρ εσόδων για τις Μαρίνες, 16,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2024.

Τα κέρδη EBITDA του Ελληνικού αυξήθηκαν κατά 7,5 φορές, στα 53,1 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2025.

Στο 1,4 δισ. ευρώ οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) από την έναρξη του έργου μέχρι την 25.08.2025, με το 93% από τις 559 κατοικίες του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

Οδ. Αθανασίου: Η Lamda Development εισέρχεται σε μια νέα εποχή αναπτυξιακής πορείας

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε: «Η Lamda Development εισέρχεται σε μια νέα εποχή αναπτυξιακής πορείας. Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα, σε λειτουργία, και οι μαρίνες συνεχίζουν να καταγράφουν νέα ρεκόρ κερδοφορίας. Το Ελληνικό συνεχίζει την αναπτυξιακή δυναμική του, καταγράφοντας EBITDA άνω των 50 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο, ενώ η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών σημειώνει σημαντική επιτάχυνση».

«Συγχρόνως, η Lamda ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία ύψους 450 εκατ. ευρώ με τον όμιλο ΙΟΝ, για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, ενισχύοντας τη θέση του Ελληνικού ως παγκόσμιου προορισμού και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου, που προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και επενδυτές μεγάλου βεληνεκούς» πρόσθεσε ο κ. Αθανασίου.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας: