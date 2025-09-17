Παραιτήθηκε ο συνιδρυτής της Ben & Jerry’s

Ο συνιδρυτής της Ben & Jerry’s, Τζέρι Γκρίνφιλντ, αποχώρησε από την εταιρεία παγωτού έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα, οξύνοντας τη διαμάχη με τη μητρική εταιρεία Unilever.

Σε επιστολή που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο έτερος συνιδρυτής Μπεν Κοέν, ο κ. Γκρίνφιλντ ανέφερε ότι η εταιρεία παραγωγής του Cherry Garcia έχει χάσει την ανεξαρτησία της, αφότου η Unilever έβαλε τέλος στην κοινωνική της δραστηριοποίηση.

Η αποχώρησή του σηματοδοτεί το νεότερο επεισόδιο σε μια διαμάχη που ξεκίνησε το 2021, όταν η Ben & Jerry’s ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να πουλάει παγωτό σε ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που τελούν υπό κατοχή.

Εκπρόσωπος της The Magnum Ice Cream Company, η οποία αποσχίζεται από την Unilever, δήλωσε ότι είναι ευγνώμονες στον κ. Γκρίνφιλντ αλλά διαφωνούν με τη θέση του.

Η Ben & Jerry’s είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες για τη δημόσια τοποθέτησή της σε κοινωνικά ζητήματα, από την ίδρυσή της το 1978, συχνά υποστηρίζοντας καμπάνιες για τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας και την κλιματική αλλαγή.

Σχέση με την Unilever και κοινωνική αποστολή

Στην επιστολή του ο κ. Γκρίνφιλντ ανέφερε ότι η αποχώρησή του ήταν «μία από τις δυσκολότερες και πιο επώδυνες αποφάσεις» που πήρε ποτέ, αλλά δεν μπορούσε πλέον «με καθαρή συνείδηση» να εργάζεται για μια επιχείρηση που είχε «φιμωθεί» από την Unilever.

Αυτό, πρόσθεσε, συνέβη παρά τη συμφωνία που προστάτευε την κοινωνική αποστολή της μάρκας όταν συγχωνεύτηκε με τον όμιλο καταναλωτικών αγαθών πριν από 25 χρόνια.

Εκπρόσωπος της The Magnum Ice Cream Company είπε ότι η εταιρεία είχε διάλογο με τους δύο συνιδρυτές πριν από την απόφαση του κ. Γκρίνφιλντ να αποχωρήσει.

«Διαφωνούμε με την οπτική του και επιδιώξαμε να εμπλέξουμε και τους δύο συνιδρυτές σε μια εποικοδομητική συζήτηση για το πώς να ενισχύσουμε τη δυνατή, βασισμένη σε αξίες, θέση της Ben & Jerry’s στον κόσμο», ανέφερε.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του κ. Γκρίνφιλντ, η Άννα ΜακΝτόναλντ, επενδυτική εταίρος στην Aubrey Investments, δήλωσε ότι η Ben & Jerry’s είχε «χτίσει ένα brand γύρω από την αμφισβήτηση, την ακτιβιστική στάση και την υπεράσπιση κοινωνικών αξιών» και ότι η Unilever είχε συμφωνήσει να «συνεχίσει αυτές τις αποστολές» όταν αγόρασε την επιχείρηση το 2000.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, η Unilever πιθανόν να προσπάθησε να περιορίσει τον ακτιβισμό της εταιρείας, ιδιαίτερα όσον αφορά το Ισραήλ και τη Γάζα.

Το 2021, η Ben & Jerry’s είχε ανακοινώσει ότι θα σταματούσε να πουλάει παγωτό σε ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία κατηγόρησε την Unilever ότι απαίτησε να σταματήσει να ασκεί δημόσια κριτική στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η κ. ΜακΝτόναλντ είπε ότι ο κ. Γκρίνφιλντ «προχώρησε γιατί δεν θέλει να συνδέεται με αυτά που συμβαίνουν τώρα».

Νομικές ενέργειες και δημόσιες αντιδράσεις

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Ben & Jerry’s ανακοίνωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλός της, Ντέιβιντ Στίβερ, απομακρύνθηκε από την Unilever.

Η κατηγορία περιλαμβανόταν σε δικαστική υπόθεση που κατατέθηκε σε αμερικανικό δικαστήριο από την Ben & Jerry’s, η οποία υποστήριξε ότι η Unilever παραβίασε τη συμφωνία συγχώνευσης προσπαθώντας να φιμώσει την «κοινωνική αποστολή» της.

Εκπρόσωπος της Unilever δήλωσε ότι ήταν «απογοητευμένοι που η εμπιστευτικότητα μιας συζήτησης για την καριέρα ενός εργαζομένου έγινε δημόσια».

Τον Μάιο, ο κ. Κοέν συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στη Γερουσία των ΗΠΑ σχετικά με τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ και τις ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα.

Οι διαδηλωτές διέκοψαν την ακρόαση, ενώ κατέθετε ο Υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζούνιορ.

Ο κ. Κοέν κατηγορήθηκε για πλημμέλημα, ενώ άλλοι έξι διαδηλωτές συνελήφθησαν επίσης και αντιμετωπίζουν σοβαρότερες κατηγορίες, σύμφωνα με την Αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ που μίλησε στο BBC News.

Με πληροφορίες από BBC