CrediaBank: Αλλαγή business plan και ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta στα τέλη του 2026

Την αλλαγή του business plan της φέρνει για την CrediaBank η εξαγορά της HSBC Malta, με τη συναλλαγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Aυτά είπε μεταξύ άλλων η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού κατά την ενημέρωση των επενδυτών σήμερα το πρωί.

Παράλληλα, παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για τα στοιχεία της συναλλαγής, ενώ επισήμανε ότι η συναλλαγή θα είναι ουδέτερη από πλευράς κεφαλαίου και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδίους πόρους της Credit Bank κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσής της. Επίσης, η CEO τόνισε ότι η συναλλαγή αναμένεται ακόμα να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας(MFSA), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το σαφές χρονοδιάγραμμα

Δίνοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα της εξαγοράς και των επόμενων βημάτων, η CEO της ελληνικής τράπεζας δήλωσε πως η συναλλαγή βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης με το Εργατικό Συμβούλιο της HSBC Continental Europe στη Γαλλία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης στη Γαλλία, και εάν η HSBC αποφασίσει να προχωρήσει στη συναλλαγή, θα συναφθεί μια οριστική συμφωνία για την πώληση και την αγορά της συμμετοχής της HSBC στην τράπεζα, είπε μεταξύ άλλων η CEO.

Επιπλέον, θα σε αυτό το στάδιο πρόκειται να συναφθεί μια συμφωνία συνεργασίας για τη ρύθμιση των αντίστοιχων υποχρεώσεων των δύο τραπεζών κατά τη διάρκεια της περιόδου που θα επιδιωχθεί η έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μάλιστα,η διαδικασία έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές, «θα ξεκινήσουμε την υποχρεωτική δημόσια προσφορά προς τους μετόχους μειοψηφίας στην καθορισμένη σημερινή τιμή», το 1,44/ μετοχή δήλωσε η Ελένη Βρεττού, προσθέτοντας πως η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς αναμένεται να διαρκέσει περίπου 3 εβδομάδες.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026, με την υπογραφή και την έναρξη της συμφωνίας μεταβατικών υπηρεσιών με την HSBC το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2026.

Ωστόσο, επισημάνθηκε από την ίδια τη CEO ότι η διαδικασία έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές για την εξαγορά της HSBC Malta έχει ήδη ξεκινήσει, με τη διαδικασία να απαιτεί από την ελληνική τράπεζα να καταθέσει στις ρυθμιστικές αρχές ένα νέο business plan. Αυτό «είναι ακόμη σε φάση προετοιμασίας και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί», όπως δήλωσε η Ελληνίδα CEO, και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του μήνα.

Η ακρινογραφία της μαλτέζικης τράπεζας

Από όσα είναι μέχρι στιγμής γνωστά η HSBC Malta είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Μάλτα με συνολικό ενεργητικό ύψους 8 δισεκ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 20%, με την πλειοψηφία του δανειακού χαρτοφυλακίου να κατευθύνεται στην εγχώρια λιανική τραπεζική και σε ποσοστό μάλιστα 72%. Η πλειοψηφία αυτών των δανείων λιανικής, σχεδόν το 92%, είναι στεγαστικά, ενώ τα επιχειρηματικά ανέρχονται στα 800 χιλ. ευρώ.

«Ως εκ τούτου, η στρατηγική μας επικεντρώνεται κυρίως στο πώς μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω το τοπικό χαρτοφυλάκιο με νέα προϊόντα που η HSBC δίσταζε να επεκτείνει στην τοπική αγορά, είτε σε στεγαστικά δάνεια, είτε σε καταναλωτικά δάνεια, αλλά και σε εμπορικά και εταιρικά δάνεια, τα οποία αποτελούσαν πολύ μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου», δήλωσε η Ελένη Βρεττού.

Παράλληλα, χάρη στην επιτυχημένη δραστηριότητα της στην αποδοχή καταθέσεων και την πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση, έχει αποφέρει περίπου 6 δισεκ. ευρώ σε καταθέσεις, τα οποία έχει μετατρέψει σε ένα υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους περίπου 3 δισεκ.ευρώ με ελάχιστες μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Βρεττού. Τέλος, η ίδια επισήμανε ότι η μαλτέζική τράπεζα δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα του wealth management και των ασφαλιστικών υπηρεσιών, κατέχοντας τη δεύτερη θέση στην αγορά και στους δύο αυτούς τομείς, στους οποίους η CrediaBank επιθυμεί να επενδύσει περαιτέρω.

Τα οφέλη από την συγχώνευση

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η CEO της CrediaBank για τα αποτελέσματα αυτής της εξαγοράς, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη της ελληνικής τράπεζας πριν από τις προβλέψεις αυξάνονται στα 189 εκατ. ευρώ, με ετήσια αύξηση κατά 90 έως 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι καταθέσεις επίσης των πελατών αυξάνονται σε πάνω από 12 δισεκ. ευρώ και το συνολικό ενεργητικό ξεπερνά τα 15 δισεκ.ευρώ.

Επιπλέον, δημιουργείται μια αποδοτική οντότητα με πάνω από 90% της χρηματοδότησης να προέρχεται από σταθερές καταθέσεις λιανικής πελατών και στις δύο τράπεζες, γεγονός που επιτρέπει στην τράπεζα να διαθέσει επαρκή ρευστότητα. Όσον αφορά την ποιότητα των δανείων, το ενεργητικό των δύο τραπεζών έχει παρόμοιο προφίλ σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια και κάλυψη.

«Πιστεύουμε ότι η συνδυασμένη εστίασή μας στον τομέα των δανείων θα οδηγήσει σε ένα πιο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο δανείων, το οποίο θα προσφέρει υψηλής ποιότητας λιανικές και εθνικές εκθέσεις σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος. Οι καθιερωμένες υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας και ασφάλισης της HSBC Malta συμβάλλουν περαιτέρω στη διαφοροποίηση του συνδυασμού εσόδων της CrediaBank», δήλωσε η CEO της CrediaBank.

Δέσμευση διατήρησης προσωπικού

Όσον αφορά τις αλλαγές που αναμένεται να γίνουν μετά τη συγχώνευση των δύο τραπεζών, η CEO ξεκαθάρισε ότι δεν είναι υπέρμαχος των μεγάλων αλλαγών και διαγραφών. Για παράδειγμα, θα αξιοποιηθούν και θα προωθηθούν οι συνέργειες εσόδων μεταξύ των δύο ιδρυμάτων μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, νέων προϊόντων και διασυνοριακής συνεργασίας. Παράλληλα, πρόβαλε για ακόμα μια φορά την προσωπική της δέσμευση για διατήρηση του τοπικού εργατικού δυναμικού για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμα

«Δεν θεωρούμε ότι χρειάζονται δραστικές διοικητικές αλλαγές, καθώς πιστεύουμε ότι η τράπεζα λειτουργεί ήδη καλά και διαθέτει ένα πολύ αφοσιωμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, με το οποίο σκοπεύουμε να συνεργαστούμε στενά για να αυξήσουμε την αξία της τράπεζας», δήλωσε χαρακτηριστικά