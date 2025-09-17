Noval Property: Αύξηση κερδοφορίας κατά 17% στο 6μηνο – Στα 679 εκατ. το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων

Αύξηση σημείωσαν τα οικονομικά μεγέθη της Noval Property ΑΕΕΑΠ στο 6μηνο, συνέπεια των νέων μισθώσεων ακινήτων η ανάπτυξη των οποίων ολοκληρώθηκε το τελευταίο διάστημα.

Τα έσοδα από μισθώματα για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου ανήλθαν σε 17,7 εκατ., έναντι 15,9 εκατ. κατά την ίδια περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 11%) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (aEBITDA) σε 11 εκατ. έναντι 9,4 εκατ. (αύξηση 17%).

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 7 εκατ. έναντι 3,2 εκατ. αυξημένα κατά 2,9 εκατ. ευρώ (αύξηση 73%), σε συγκρίσιμη βάση.

Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Noval Property διαμορφώθηκε σε 679 εκατ., έναντι 648,3 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 30,7 εκατ. (αύξηση 5%) και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε 57,3 εκατ. έναντι 72,8 εκατ. ευρώ. Η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) την 30η Ιουνίου 2025 ήταν 533,2 εκατ. (4,22 ευρώ ανά μετοχή), ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2024 ήταν 519,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 3%).

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της ΑΕΕΑΠ ο διευθύνων σύμβουλος Μιχάλης Παναγής, σχολίασε: «Στο μέσο της χρονιάς, παραμένουμε σταθερά εντός πορείας για την επίτευξη των στόχων μας για το 2025. Η ολοκλήρωση και παράδοση των έργων Ardittos House και Χειμάρρας 16 αποτέλεσαν δύο σημαντικά ορόσημα για εμάς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα δύο αυτά ακίνητα ενισχύουν ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιό μας και αντανακλούν τη στρατηγική εστίαση στην ανάπτυξη ενός ποιοτικού, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου βιώσιμων ακινήτων.

Παράλληλα, συνεχίζουμε δυναμικά με την προμίσθωση του υπό ανακατασκευή κτιρίου επί της οδού Κηφισίας 199, όπου η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για κτήρια γραφείων υψηλών προδιαγραφών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική μας».