Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα: Τρίτη ανοίγει η αυλαία για το ομολογιακό δάνειο

Την επόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη έως την Πέμπτη, θα εξελιχθεί η δημόσια προσφορά για την ομολογιακή έκδοση, συνολικού ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, που έχει δρομολογήσει ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστικός όμιλος της χώρας θα εκδώσει 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία, διάρκειας επτά ετών.

Βάσει του ενημερωτικού δελτίου της έκδοσης το οποίο εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα καθαρά κεφάλαια (εξαιρουμένων των εξόδων) σε περίπτωση πλήρους κάλυψης θα ανέλθουν σε 487,7 εκατ. και θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

Ποσό έως 243,85 εκατ. (το μισό ακριβώς) κατά το χρονικό διάστημα 30.09.2025 – 29.09.2032 για τη χρηματοδότηση της πολυσχιδούς επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΓΕΚ Τέρνα, των θυγατρικών και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει. Το υπόλοιπο μισό κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για την εξόφληση δανεισμού του Ομίλου και των θυγατρικών του.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Alpha Bank, Piraeus Bank, Eurobank, και Εθνική Τράπεζα, ανάδοχοι της δημόσια προσφοράς οι Optima, Euroxx και σύμβουλοι της έκδοσης οι Alpha, Piraeus. Εάν το Ομολογιακό δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 350 εκατ., η έκδοση του θα ματαιωθεί.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία που παρατίθενται στο Ενημερωτικό το συμβασιοποιημένο προς εκτέλεση κατασκευαστικό αντικείμενο έχει διαμορφωθεί σε 6,3 δισ., ενώ συμβάσεις για έργα αξίας 2,9 δισ. βρίσκονται προς υπογραφή. Ποσοστό 70% του ανεκτέλεστου αφορά έργα του δημοσίου και φορέων του, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις, 27% ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και 3% σε εκτελούμενα έργα στο εξωτερικό.

Ο Όμιλος

Η δραστηριότητα των κατασκευών (κυρίως μέσω της Τέρνα) αντιπροσωπεύει το 42% και 40,7% και 41,6% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για τις χρήσεις 2023 και 2024 και για την περίοδο 01.01 – 30.06.2025 αντίστοιχα.

Επιπλέον, η δραστηριότητα των κατασκευών αντιπροσωπεύει το 32,2%, το 32,1% και το 28,1% του Προσαρμοσμένου ΕBITDA του Ομίλου για τη χρήση 2023, 2024 και για την περίοδο 01.01-30.06.2025 αντίστοιχα.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων αντιπροσωπεύει το 10,4% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για τη χρήση 2024 και το 13% για το α’ εξάμηνο 2025, καθώς και το 50,8% του Προσαρμοσμένου ΕBITDA για τη χρήση 2024 και το 52,5% για το πρώτο εξάμηνο.

Ο ΓΕΚ Τέρνα εγγράφει απαιτήσεις από αποζημιώσεις έργων παραχώρησης συνολικό ποσό 50,498 εκατ. (36,796 εκατ. αφορούν σταθμούς διοδίων οι οποίοι δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία με ευθύνη του Δημοσίου, και το υπόλοιπο 13,702 εκατ. αφορά απαιτήσεις από το δημόσιο στα έργα παραχώρησης της Νέας Οδού και του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας).

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου, έπειτα και την ένταξη της Εγνατίας Οδού συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και της Αττικής Οδού προσεγγίζει τα 2.000 χλμ. Είναι από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια αυτοκινητοδρόμων στη χώρα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ενισχύοντας τη δυνατότητα του Ομίλου να παράγει σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου.

Όπως επισημαίνεται η εκκίνηση της περιόδου παραχώρησης για την Εγνατία Οδό αναμένεται το 4ο τρίμηνο 2025, ενώ η κατασκευαστική περίοδος για τον ΒΟΑΚ εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει έως το τέλος του 2025 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τη πενταετία.

Πέραν των αυτοκινητόδρομων ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις σε λοιπές υποδομές όπως η συμμετοχή με ποσοστό 32,46% στην εταιρεία παραχώρησης Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (μέσω της ΓΕΚ Τέρνα Καστέλι Μ.Α.Ε.), έργο που βρίσκεται υπό κατασκευή. Η λειτουργία του νέου αεροδρομίου θα ξεκινήσει εντός του 2028. Ο ΓΕΚ Τέρνα συμμετέχει επίσης με ποσοστό 49% στην εταιρεία παραχώρησης IRC Ελληνικού (ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στην έκταση του πρώην αεροδρομίου της Αθήνας) έργο που βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Τα προαναφερόμενα έργα, όπως τονίζεται, αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στα έσοδα του Ομίλου στο μέλλον και ως εκ τούτου, τυχόν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση τους μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.