ΔΥΠΑ: Πάνω από 6.000 στις «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη

Περισσότεροι από 6.000 πολίτες επισκέφθηκαν την εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στην αποθήκη Γ΄ του λιμανιού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Με 6.449 επισκέπτες και πάνω από 2.500 προεγγραφές, η διοργάνωση καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες συμμετοχές του θεσμού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις 100 συμμετέχουσες επιχειρήσεις, 276 υποψήφιοι προωθούνται για άμεση πρόσληψη, ενώ 921 προτείνονται για δεύτερη συνέντευξη, αντανακλώντας την υψηλή ζήτηση για εργασία και αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανέφεραν σημαντική άνοδο στην ποιότητα των βιογραφικών σημειωμάτων, καθώς και μεγαλύτερη συμμετοχή νέων σε ηλικία υποψηφίων, συγκριτικά με προηγούμενες διοργανώσεις.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, οι «Ημέρες Καριέρας» επιβεβαιώνουν τον στρατηγικό ρόλο της ως γέφυρα μεταξύ των δεξιοτήτων των υποψηφίων και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την απασχόληση και υποστηρίζοντας νέους και γυναίκες σε όλη τη χώρα.

Η ΔΥΠΑ τονίζει πως συνεχίζει να διευρύνει τις δράσεις της στην κατάρτιση και επανακατάρτιση, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό και ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας.