Συνέδριο BofA: Απόβαση στο Λονδίνο από τις ελληνικές τράπεζες

Ακόμα ένα δυνατό διήμερο ξημέρωσε για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες αφού βρίσκονται ήδη στο City του Λονδίνου για το συνέδριο της Bank of America, Bank of America Financials Conference,το μεγαλύτερο τραπεζικό συνέδριο στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τέσσερις τράπεζες θα συμμετάσχουν σε ανώτατο επίπεδο, με οικονομικούς διευθυντές και CEO να δίνουν το παρών, όπως συνέβη και στα roadshow των ΗΠΑ πριν λίγες μέρες.

Το εν λόγω roadshow που διεξάγεται 16-18 Σεπτεμβρίου στο City του Λονδίνου είναι το τελευταίο πριν την απόβαση των παγκόσμιων αναλυτών και επενδυτών στα τέλη του μήνα, όπως έχει αναφέρει η «N», και αναμένεται το ενδιαφέρον των επενδυτών να κινηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», στα ίδια επίπεδα με εκείνο που επέδειξαν και στα roadshows των ΗΠΑ λίγες εβδομάδες πριν.

Το ελληνικό τραπεζικό success story συνεχίζει να ενθουσιάζει τους διεθνείς αναλυτές, με την κάθε τράπεζα να έχει, ωστόσο, να δείξει τους δικούς της άσσους.

Alpha Bank

Ο Βασίλης Ψάλτης, ο Βασίλης Κοσμάς και ο Ιάσων Κεπαπτσόγλου, βρίσκονται ήδη στη βρετανική πρωτεύουσα καθώς η ατζέντα είναι ήδη γεμάτη με συναντήσεις με blue-chip επενδυτές. Το φετινό νέο; Για πρώτη φορά μετά από 15 και πλέον χρόνια, ελληνική τράπεζα θα βρεθεί και θα παρουσιάσει το στρατηγικό της πλάνο στο plenary session του συνεδρίου της BOfA, δίπλα στους «γίγαντες» της ευρωπαϊκής τραπεζικής σκηνής. Και αυτή δεν είναι άλλη από την Alpha Bank. Tο ενδιαφέρον είναι στραμμένο πάνω στην ελληνική τράπεζα καθώς στο ίδιο συνέδριο μιλά και ο Andrea Orcel της UniCredit – με την οποία η Alpha Bank έχει ήδη ανοίξει μια νέα σελίδα στρατηγικής συνεργασίας, που συνιστά πρότυπο για την Ε.Ε.

Τράπεζα Πειραιώς

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να προβάλλει την πιστωτική της επέκταση που σημείωσε ρεκόρ για το α’ εξάμηνο, την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του deal, ενώ παράλληλα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό τον τρόπο διανομής των μερισμάτων για την οικονομική χρήση 2025.

Εθνική Τράπεζα

Για την ΕΤΕ, οι κινήσεις της στον κλάδο του bancassurance παραμένουν ένα αίνιγμα για τους επενδυτές και αναμένεται να αποτελέσουν κεντρικό σημείο στις συζητήσεις που θα διεξάγει η ΕΤΕ στο εν λόγω roadshow. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να ερωτηθεί για τα υψηλά μερίσματα, άνω του 60%, της κερδοφορίας που ανακοίνωσε ότι θα διανείμει για την οικονομική χρήση του 2025.

Eurobank

Η διεθνοποίηση της Eurobank σε Κύπρο και Βουλγαρία καθώς και οι στενοί δεσμοί της με την Ινδία, είναι αναμφίβολο ότι θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και αυτή τη φορά στο Λονδίνο. Η τράπεζα εξελίσσεται σε ισχυρό χρηματοπιστωτικό πυλώνα στα Βαλκάνια ενισχύοντας την παρουσία της περιφερειακά, γεγονός που δημιουργεί την απαραίτητη βάση για την ενίσχυση της κερδοφορίας της, ιδίως και με την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη από το 2026.