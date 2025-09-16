Ελαιόλαδο που σκοράρει: Το μυστικό που δίνει φτερά στους ποδοσφαιριστές της Κύπρου

Μια γουλιά από ελαιόλαδο, καυτερή και «καψαλιστική» στον λαιμό, υπόσχεται να δώσει ώθηση στους ποδοσφαιριστές της Κύπρου – και όχι μόνο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η νέα μόδα έρχεται από μια μικρή παραγωγική μονάδα που ειδικεύεται στο πρώιμο ελαιόλαδο, γεμάτο πολυφαινόλες με αντιφλεγμονώδη δράση.

Από μάνατζερ στο ελαιοτριβείο

Ο Νίκος Σχίζας, πρώην μάνατζερ ποδοσφαιριστών με άδεια της FIFA, είδε την ευεργετική επίδραση του ελαιολάδου σε αθλητές που εκπροσωπούσε. «Γύριζαν με περισσότερη ενέργεια, ανάρρωναν πιο γρήγορα ανάμεσα σε προπονήσεις και παιχνίδια και ζητούσαν μόνοι τους περισσότερο», εξηγεί.

Μαζί με τον γεωπόνο εδαφών Νικολά Νετιέν ίδρυσαν την εταιρεία Oleaphen, η οποία διαθέτει το προϊόν σε ποδοσφαιριστές της Premier League και σε ποδηλατικές ομάδες που συμμετέχουν στον Γύρο της Γαλλίας.

Επιστήμη και παράδοση

Η καινοτομία στηρίζεται στη συγκομιδή άγουρων ελιών, πλούσιων σε πολυφαινόλες. Έρευνες από δύο κυπριακά πανεπιστήμια, που ξεκινούν φέτος, θα εξετάσουν συστηματικά τα οφέλη για την απόδοση ποδοσφαιριστών, αλλά και για τη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου.

Ο Νετιέν επισημαίνει ότι έχει παράγει λάδι με το υψηλότερο καταγεγραμμένο περιεχόμενο πολυφαινολών, ενώ το βασικό μόριο, η Ολεοκανθάλη, θεωρείται «το πιο φυσικό και ισχυρό αντιφλεγμονώδες στον κόσμο».

Σουτ στο παρελθόν, άλμα στο μέλλον

Το λάδι της Oleaphen περιέχει 30 φορές περισσότερες πολυφαινόλες από το συμβατικό εξαιρετικά παρθένο και 100 φορές περισσότερη ολεοκανθάλη. Για να διατηρηθούν οι ενώσεις, δεν χρησιμοποιούνται μπουκάλια αλλά κάψουλες μίας δόσης από φύκια, που αποτρέπουν την οξείδωση.

«Δεν είναι κάτι νέο», τονίζει στο Reuters ο Νετιέν.

«Στη Μεσόγειο, και ειδικά σε Ελλάδα και Κύπρο, υπήρχε παράδοση να βγαίνει λίγο ελαιόλαδο νωρίς στη σεζόν, που φυλασσόταν στο σπίτι ως φάρμακο. Μιλάμε για πρακτική χιλιάδων ετών».