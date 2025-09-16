Στη Mega Brokers η Κάλυψη ΙΚΕ

Tην εξαγορά της Κάλυψη ΙΚΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε η Mega Brokers.

Η Κάλυψη δραστηριοποιείται από το 2011 στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και έχει καταφέρει να χτίσει ισχυρή φήμη στη Βόρεια Ελλάδα.

Σήμερα, διαθέτει δίκτυο 53 ασφαλιστικών γραφείων και διαμεσολαβητών, εξυπηρετεί 11.500 ενεργούς πελάτες σε όλους τους κλάδους ασφάλισης και έχει παρουσία σε 17 νομούς: Θεσσαλονίκης, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Χαλκιδικής, Πιερίας, Κοζάνης, Πέλλας, Φλώρινας, Καστοριάς, Λάρισας, Μαγνησίας, Γρεβενών και Αττικής.