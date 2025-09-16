ΣΚΑΓΙΑΣ: Θωρακισμένες οι πωλήσεις κόντρα στο γενικό κλίμα

Συνεχίζει σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης, παρά την πτωτική πορεία της αγοράς, η Θ.Κ.ΣΚΑΓΙΑΣ , η ιστορική ελληνική χαρτοβιομηχανία που δραστηριοποιείται με το σήμα SKAG.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μολονότι φέτος στο σύνολο της αγοράς χαρτοσχολικών οι συνολικές πωλήσεις καταγράφουν απώλειες που αγγίζουν το 15%, η Θ.Κ.ΣΚΑΓΙΑΣ εμφανίζει «θωρακισμένη» πορεία εσόδων, εμφανίζοντας μάλιστα ήπια άνοδο εσόδων της τάξεως του 2-3%.

Παράλληλα, σημαντικές προοπτικές διαφαίνονται και από την απόφαση της εταιρείας να εισέλθει στο πεδίο της ψηφιακής εκτύπωσης, παίρνοντας το “προβάδισμα” στην αγορά μέσω του νέου της business unitl.

Η HP Indigo 18K

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του έτους η εταιρεία εισήγαγε πρώτη πανευρωπαϊκά την μηχανή ψηφιακής εκτύπωσης HP Indigo 18K.

Η επένδυση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα εμφανίσει τις πρώτες «αποδόσεις» σε έσοδα στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τζίρο περί τις 300χιλ ευρώ, ενώ η απόσβεση της επένδυσης αναμένεται σε βάθος τριετίας. Οι προσδοκίες πάντως είναι ο τζίρος μόνο από τον νέο τομέα δραστηριοποίησης να διαμορφώνεται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Για τη χρήση 2025, η σχεδιασθείσα στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη των εργασιών της είναι να ξεπεράσει τους στόχους που είχε θέσει για τη χρήση του 2024, ήτοι να υπερβεί τα αποτελέσματα του 2024 κατά 5%.

Τα μεγέθη του 2024

Σχετικά με την πορεία κατά την περσινή χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού, το 2024 η χαρτοβιομηχανία εμφάνισε κύκλο εργασιών 8,26 εκατ. ευρώ ενισχυμένο κατά 1,1% έναντι 8,17 εκατ. ευρώ το 2023. Τα μικτά κέρδη χρήσεως ανήλθαν σε 3,31 εκατ. ευρώ έναντι 3,74 εκατ. ευρώ το 2023 σημειώνοντας μείωση 11,3%. Τα προ φόρων κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν σε 455.512 ευρώ έναντι 205.026 ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Η εν λόγω αύξηση προέρχεται, όπως σημειώνει η εταιρεία, από τη θετική επίδραση κατά 536.378 ευρώ από την επανεκτίμηση σε εύλογη αξία του επενδυτικού ακινήτου της εταιρείας. Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη ανήλθαν 363.862 ευρώ έναντι 153.517 ευρώ το 2023, καταγράφοντας δηλαδή αύξηση 137%.

Το προφίλ της εταιρείας

Σημειώνεται ότι η Θ.Κ.ΣΚΑΓΙΑΣ ιδρύθηκε το 1956 από τον Θεόδωρο Σκαγιά και διακρίθηκε μέσα στην πορεία των 69 ετών με εμβληματικά προϊόντα χαρτικών ειδών γραφής και αρχειοθέτησης όπως τα τετράδια (ΔΙΕΘΝΕΣ SUPER), τα θεματικά τετράδια (UNIVERSITY) και τα κλασέρ γραφείου SKAG (SYSTEMS).

Παράλληλα, από το 1990 μέχρι και σήμερα διαθέτει εξαγωγική δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Πιο συγκεκριμένα περί το 10% του όγκου των προϊόντων και περί το 4,5% σε αξία που παράγει η εταιρεία στο εργοστάσιο που διαθέτει στο Κρυονέρι, αφορούν εξαγωγές, με μεγαλύτερη αγορά την Κύπρο, ενώ τα προϊόντα SKAG “ταξιδεύουν” από τα Βαλκάνια, τη Μάλτα μέχρι την Ιαπωνία. Η εταιρεία παράγει περί τους 900 κωδικούς προϊόντων στην Ελλάδα και είναι market leader στην αγορά σχολικών ειδών ελέγχοντας περίπου το 35- 40% αυτής.