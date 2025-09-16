Revoil: Εξαγοράζει τη Μαλτέζος ΑΕ – Έως 3,3 εκατ. ευρώ το τίμημα

Σε έναν νέο κλάδο που είναι άμεσα σχετιζόμενος με την ενέργεια η οποία αποτελεί το core business της επεκτείνεται η Revoil.

Συγκεκριμένα η εισηγμένη εταιρεία καυσίμων, με δραστηριότητα και στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας ανακοίνωσε ότι έγινε αποδεκτή η δεσμευτική προσφορά της, για την εξαγορά του 96,88% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε., εταιρείας με μακρά ιστορία και παρουσία στον τομέα των ηλιακών θερμοσιφώνων και συλλεκτών και ήδη βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης SPA (Sale and Purchase Agreement) με τα συμβαλλόμενα μέρη.

Το ύψος του τιμήματος θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής η οποία αναμένεται έως την 31.12.2025 και θα εξαρτηθεί κυρίως από το ύψος του κεφαλαίου κίνησης και του καθαρού δανεισμού της υπό εξαγορά εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση το τίμημα δεν θα είναι μικρότερο από 2,85 εκατ. ευρώ ενώ εκτιμάται ότι η μέγιστη τιμή του δεν θα υπερβεί τα 3,3 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότησή του θα γίνει κατά βάση με ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Η «Μαλτέζος Α.Ε.»

Η «ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1977 και εξειδικεύεται στην παραγωγή ηλιακών θερμοσιφώνων και ηλιακών συλλεκτών κατέχοντας μερίδιο στην ελληνική αγορά κοντά στο 5% και ηγετική θέση στους ηλιακούς θερμοσίφωνες Inox. Με βάση τα proforma στοιχεία της χρήσης 2024 παρουσιάζει κύκλο εργασιών 6,5 εκατ. ευρώ, EBITDA 1,13 εκατ. και καθαρό δανεισμό 259 χιλ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του 2024 η ΜΑΛΤΕΖΟΣ ήταν σε αναζήτηση επενδυτή.

Όπως τονίζει η Revoil με την εξαγορά αυτή εισέρχεται σε ένα νέο κλάδο με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό. Στην ελληνική αγορά οι εγκατεστημένοι ηλιακοί θερμοσίφωνες φτάνουν το 35% του συνόλου των κατοικιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης του ΙΟΒΕ, σε συνεργασία με την ΕΒΗΕ, η διείσδυση των ηλιακών θερμοσιφώνων στον οικιακό τομέα θα μπορούσε να ανέλθει σε 60% το 2030.

Σε εξέλιξη βρίσκεται εξάλλου και ένα νέο πρόγραμμα για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, για την πορεία του οποίου αναμένονται διευκρινίσεις από την πλευρά ου ΥΠΕΝ, ως αρμόδιου υπουργείου.

Ο κλάδος παραγωγής και εμπορίας ηλιακών θερμοσιφώνων έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Σύμφωνα με στοιχεία του 2025 οι ελληνικής κατασκευής ηλιακοί θερμοσίφωνες κατέχουν το 15% του συνολικού μεριδίου στην ευρωπαϊκή αγορά και βρίσκονται τη δεύτερη θέση μετά τη Γερμανία. Στην παγκόσμια κατάταξη οι ελληνικοί ηλιακοί θερμοσίφωνες κατέχουν την 5η θέση.