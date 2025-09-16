Ενίσχυση μεγεθών για τη Softweb – Στο επίκεντρο η Οικοσυμμετρία

Σε στρατηγικές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, οργανωτική δομή και καινοτομία με έμφαση στον τομέα της Οικοσυμμετρίας προχώρησε κατά το Α’ εξάμηνο 2025 η εισηγμένη Softweb, καταγράφοντας σημαντική ενίσχυση σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, βασισμένη σε οργανική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, πέτυχε ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση του πελατολογίου της, με την ενσωμάτωση και την ανάπτυξη συνεργασιών από ένα ευρύ φάσμα κλάδων.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Softweb, κ. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος «η στρατηγική μας βασίζεται στην πεποίθηση ότι η Οικοσυμμετρία θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της αγοράς. Με τις κινήσεις μας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην οργανωτική ενοποίηση και στις επενδύσεις σε τεχνολογία, διαμορφώνουμε ένα ομιλικό σχήμα που μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε αυτό το πεδίο».

Αναλυτικά

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 1,45 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο εταιρείας ανήλθε σε 1,096 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 25,28%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 215.524 ευρώ για τον Όμιλο και σε 205.920 ευρώ για την Εταιρεία, έναντι 190.501 ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 8,09%.Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) για τον Όμιλο ανήλθαν σε 171.143 ευρώ, ενώ για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 167.479 ευρώ, έναντι 154.579 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 8,35%. Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) για τον Όμιλο ανήλθαν σε 162.100 ευρώ, ενώ για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού 162.040 ευρώ, έναντι κερδών ποσού 148.789 ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 8,91%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε 1.018.540 ευρώ την 30.06.2025 (31.12.2024: 1.097.190 ευρώ). Και της εταιρείας σε 812.509 ευρώ, έναντι 1.076.390 ευρώ την 31.12.2024, παρουσιάζοντας μείωση 24,52%, λόγω της εξαγοράς της Digihart ΙΚΕ και της Vitamin Media Α.Ε., καθώς και για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη νέων λύσεων. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 30.06.2025 σε 2.347.882 ευρώ και σε επίπεδο Εταιρείας ανήλθαν σε 2.171.737 ευρώ, έναντι 1.649.873 ευρώ την 31.12.2024, σημειώνοντας αύξηση 31,63%. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει τραπεζικό δανεισμό.