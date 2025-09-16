Performance Technologies: Άλμα στα μεγέθη εννεαμήνου

Τις θετικές εκτιμήσεις της για τις οικονομικές επιδόσεις της Performance Technologies στο σύνολο του έτους διατύπωσε η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας κατά τη δημοσιοποίηση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων της.

H εταιρεία εστιάζει στον κλάδο λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής, στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και στα έργα για κάλυψη αναγκών κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity), αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών (Process Automation), ενοποιημένης διαχείρισης ΙΤ υποδομών, υπηρεσιών και εφαρμογών, ΙοΤ καθώς και συμμόρφωσης με κανονιστικά πλαίσια (Regulatory Compliance).

Όπως τονίζει η διοίκηση «ήδη η εικόνα που έχει διαμορφωθεί για το εννεάμηνο 2025 δείχνει σημαντική αύξηση εσόδων και μικτών κερδών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, και αναμένουμε περαιτέρω αύξηση στο υπόλοιπο του έτους. Η μελλοντική ανάπτυξή μας βασίζεται τόσο στην οργανική ενίσχυση, με σημαντικές επενδύσεις σε νέα τμήματα – όπως το Τμήμα Λύσεων Εταιρικού Περιεχομένου – και στην περαιτέρω ενδυνάμωση υπαρχόντων, όπως τα τμήματα επιχειρηματικών λύσεων και το Κέντρο Παρακολούθησης Υποδομών και Ασφάλειας Επιχειρήσεων, όσο και σε ενδεχόμενες εξαγορές και συγχωνεύσεις».

Παράλληλα η ανοδική πορεία του τμήματος του Δημόσιου Τομέα της εταιρείας συνεχίστηκε και στο α’ εξάμηνο του 2025, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων (backlog) να ανέρχεται σε 6,3 εκατ. ευρώ και την προοπτική να προσεγγίσει τα 11,5 εκατ. ευρώ στο άμεσο μέλλον. Ιδιαίτερη σημασία είχε η επιτυχής ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου TRACY, που έλαβε εγκωμιαστικά σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και η συμμετοχή στο έργο NEXUS για την ασφάλεια συγκοινωνιών.

Οικονομικά αποτελέσματα

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο της χρήσης 2025 ανήλθε στο ποσό των 40,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 18,8%.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του 2025 οφείλεται κατά 24,6% στις υπηρεσίες και κατά 15,4% στις πωλήσεις του υλικού και του λογισμικού, κάτι το οποίο συνείσφερε και στην μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας. Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ξεπέρασαν τα έσοδα των τηλεπικοινωνιών και ανέβηκαν στη δεύτερη θέση μετά τα έσοδα του χρηματοοικονομικού τομέα.

Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε στα 4,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 56,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 2,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 63,3%.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση, ο Όμιλος εξακολουθεί να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες που δημιουργούνται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται για σύγχρονα έργα πληροφορικής, όσο και στα έργα που διεκδικεί και αναμένεται να ξεκινήσει στο προσεχές διάστημα. Κατά το α’ εξάμηνο του 2025 στο πελατολόγιο της Performance Technologies (που ήδη αριθμεί περισσότερους από 300 πελάτες) προστέθηκαν οκτώ σημαντικοί νέοι πελάτες.

Ο Όμιλος αύξησε το έμψυχο δυναμικό του κατά 56 άτομα, απασχολώντας 22% περισσότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι προσλήψεις έγιναν κυρίως για την ενδυνάμωση των τμημάτων που απασχολούνται στους τομείς του υπολογιστικού νέφους, της διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής, της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και υπηρεσιών παρατηρησιμότητας (observability), της ψηφιοποίησης επιχειρηματικών ροών εργασίας (business workflows) και της κυβερνοασφάλειας, με σημαντικό ορόσημο τη δημιουργία νέου Business Unit για τις Λύσεις Enterprise Content Management.

Να σημειωθεί πως η στρατηγική ανάπτυξης μέσω εξαγορών και συμμετοχών εστιάζεται μέχρι σήμερα από την πλευρά της Performance Technologies στην επίτευξη συνεργιών με τις εταιρείες στόχους. Έτσι, στην αρχή της τρέχουσας χρήσης του 2025, η εταιρεία συμμετείχε στην ίδρυση της «GAIN Consulting Α.Ε.» συνεισφέροντας ποσοστό 28% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Όπως τονίζει η διοίκηση, «μέσω συντονισμένων ενεργειών με την GAIN Consulting και όντας σε θέση να καλύψουμε όλο το φάσμα των αναγκών σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνολογία, η εταιρεία θα μπορέσει να διεκδικήσει και να υλοποιήσει περισσότερα σημαντικά έργα σε μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα».