Lamda Development: Διερευνητικές για έκδοση ομολόγου άνω των 400 εκατ.

Διερευνητικές επαφές με τις τράπεζες διενεργεί η Lamda Development προκειμένου να προχωρήσει σε νέα έκδοση ομολόγου με στόχο να αντλήσει κεφάλαιο άνω των 400 εκατ. ευρώ.

Οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ημέρες ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πρόκειται για ομόλογο το οποίο θα διατεθεί στο εγχώριο επενδυτικό κοινό.

Εφόσον προχωρήσει θα είναι το δεύτερο μεγάλο εταιρικό ομόλογο ελληνικού ομίλου το διάστημα αυτό, καθώς μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται η έκδοση ομολογιακού με τα ίδια χαρακτηριστικά από τον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα.

Τον περασμένο Ιούλιο η Lamda προχώρησε στην αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) που είχε συνάψει τον ίδιο μήνα του 2022. Παραμένει σε ισχύ το ομολογιακό δάνειο του 2020 ύψους 320 εκατ. ευρώ.

Ταμειακά διαθέσιμα

Όπως εκτιμάται το νέο ομόλογο θα διατεθεί για την αποπληρωμή τμήματος υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων και για τις επενδύσεις της εταιρίας στο Ελληνικό με δεδομένο ότι το κατασκευαστικό κόστος διαρκώς αυξάνεται.

Βάσει των τελευταίων δημοσιευμένων στοιχείων της Lamda (πρώτο τρίμηνο) τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ήταν 605,8 εκατ. από 545,4 εκατ. (τέλος 2024), ο προσαρμοσμένος συνολικός δανεισμός (περιλαμβάνει προβλέψεις ύψους 673,9 εκατ. για τα έργα υποδομών στο Ελληνικό) 2,432 δις. από 2,431 δις. και ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός 1.780,2 εκατ. από 1.752,9 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο έργο του Ελληνικού ήταν 290 εκατ. την 31.03.2025 (έναντι 292 εκατ. την 31.12.2024), ενώ μέχρι και το πρώτο τρίμηνο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για τη μεγάλη ανάπτυξη στο πρώην αεροδρόμιο παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τις υποδομές στο Ελληνικό (στις οποίες έχουν διατεθεί από την έναρξη του έργου 644 εκατ. ευρώ) σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του Riviera Galleria. Το επόμενο διάστημα, έπειτα από την επιλογή του κατασκευαστή (ΓΕΚ Τέρνα) θα ξεκινήσει η κατασκευή και του Ellinikon Mall. Το συνολικό κόστος τους (συμπεριλαμβανομένου του κόστους χρηματοδότησης, marketing κ.α) εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 δις. ευρώ.

Την ίδια στιγμή οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό για τη Lamda Development (έως 15.05.2025) είχαν διαμορφωθεί στο ποσό των 1,18 δις. με την εταιρία να ανακοινώνει πρόσφατα τη μεγαλύτερη συμφωνία με τρίτο φορέα. Ο ιταλικός όμιλος τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ΙΟΝ αγοράζει δύο διακριτές περιοχές στην έκταση του πρώην αεροδρομίου της Αθήνας, έναντι τιμήματος 450 εκατ. ευρώ και με δυνατότητα συνολικής δόμησης 250 χιλ. τ.μ., για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας.