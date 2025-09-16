Logo Image

Όμιλος Aktor: «Πράσινο» για εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις

Όμιλος Aktor: «Πράσινο» για εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις

Υπό τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Αλέξανδρο Εξάρχου, ο Aktor επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA 40 εκατ. από έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης

Τέτη Ηγουμενίδη [email protected]

Προς ολοκλήρωση οδεύει η εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο Aktor, έπειτα από το πράσινο φως που έδωσε χθες η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας με την Ελλάκτωρ υπεγράφη 30.04.2025 με την αξία της Άκτωρ Παραχωρήσεις (enterprise value) στα 367 εκατ. ευρώ. Ο Aktor αναλαμβάνει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 187 εκατ. ευρώ και λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά διαθέσιμα της προς εξαγορά εταιρίας (57 εκατ.) το καθαρό τίμημα της συναλλαγής που είχε ανακοινωθεί είναι 123 εκατ. ευρώ.

Περί τα 69,6 εκατ. θα δοθούν από την αύξηση κεφαλαίου του Aktor, συνολικού ύψους 200 εκατ. στις αρχές του έτους, σύμφωνα και με τις χθεσινές αποφάσεις του διοικητικού του συμβουλίου για την αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων (λόγω της υπαναχώρησης από την εξαγορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea) και 20 εκατ. έχουν καταβληθεί ως προκαταβολή. Το υπόλοιπο ποσό εξασφαλίζεται από δανεισμό.

Με την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις δημιουργείται το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης του Aktor το σύνολο των μελλοντικών χρηματοροών της προς εξαγορά εταιρίας σε συνδυασμό με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο  και το κατασκευαστικό περιθώριο έργων και λοιπών συνεργειών θα ξεπεράσει το 1,2 δισ. σε βάθος χρόνου, διασφαλίζοντας τον Όμιλο από τις αυξομειώσεις της δραστηριότητας που ιστορικά παρατηρούνται στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά.

Με τον συνδυασμό των δύο χαρτοφυλακίων, ο Aktor αποκτά συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης και πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες της αγοράς, καθώς ωριμάζουν και βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 25 διαγωνισμοί κτιριακών, συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων στην Ελλάδα στους οποίους συμμετέχει είτε ο ίδιος είτε η Άκτωρ Παραχωρήσεις.

Συγκεκριμένα, αποκτά συμμετοχές σε εταιρίες παραχώρησης, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, στον οποίο ο Όμιλος θα διαθέτει πλέον ποσοστό 85%. Επιπλέον, ενισχύει τη συμμετοχή του σε έργα ΣΔΙΤ, όπως στις εταιρίες «Πασιφάη Οδός» και «Πυλία Οδός» που κατασκευάζουν τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (45%) και τον Αυτοκινητόδρομο Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (100%), αντίστοιχα, ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, στο οποίο η Άκτωρ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%.

Παράλληλα, με την εν λόγω εξαγορά και σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, υπό τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Αλέξανδρο Εξάρχου, ο Aktor επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) 40 εκατ. από έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης.

