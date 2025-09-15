Logo Image

Εγκαίνια για το κτίριο του Κέντρου Καινοτομίας της P&I Hellas στα Ιωάννινα

Η εταιρεία απασχολεί ήδη περισσότερους από 160 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης

Λέττα Καλαμαρά [email protected]

Το κτίριο του κέντρου καινοτομίας της στα Ιωάννινα εγκαινίασε η  P&I Hellas, θυγατρική της γερμανικής πολυεθνικής P&I AG, με δραστηριότητα στο χώρο του λογισμικού διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Πρόκειται για επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ και αφορά ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα 4.000 τ.μ.

Η εταιρεία απασχολεί ήδη περισσότερους από 160 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης και όπως τονίζει το συγκεκριμένο κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει πραγματικό «εργοστάσιο παραγωγής ιδεών», δίνοντας ώθηση στην καινοτομία, ενισχύοντας τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και προσφέροντας νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Λ. Τσαβδαρίδης, που έδωσε το παρόν στην εκδήλωση της P&I Hellas, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό «η P&I επέλεξε συνειδητά την Ελλάδα και, ειδικότερα, την πρωτεύουσα της Ηπείρου, για να δημιουργήσει ένα δυναμικό κέντρο τεχνολογίας. Η επιλογή αυτή συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της χώρας μας και στο ταλέντο των ανθρώπων της. Είναι η πιο έμπρακτη απόδειξη ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί και πρέπει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της παραγωγικής ανασυγκρότησης».

