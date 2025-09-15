228.974 επισκέπτες ανέβασαν στα ύψη την 89η ΔΕΘ

Συνολικά 228.974 επισκέπτες προσέλκυσε η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Ο συνδυασμός του φετινού επετειακού χαρακτήρα, καθώς συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την ίδρυση του εκθεσιακού φορέα, της μεγάλης επιχειρηματικής παρουσίας τόσο από εταιρείες leaders στους κλάδους τους όσο και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, αλλά και του αυτοκινήτου που αποτέλεσε πόλο έλξης, πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τους χιλιάδες επισκέπτες.

Μάλιστα, στη φετινή διοργάνωση, με δεδομένη την προσθήκη του θεματικού αφιερώματος JuniorLand την τιμητική τους είχαν οι οικογένειες με παιδιά, που αγκάλιασαν περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά την έκθεση, όπως τονίζουν στη σχετική ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές. Παράλληλα, η 89η ΔΕΘ αποτέλεσε το επίκεντρο όλων των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων της χώρας, μια «προίκα» που η διοργάνωση διατηρεί στα 100 χρόνια ιστορίας του εκθεσιακού φορέα.

Το επετειακό στοιχείο της 89ης ΔΕΘ διέτρεξε όλη τη διοργάνωση και ταξίδεψε τον κόσμο στους βασικότερους σταθμούς της ιστορίας της εταιρείας. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε αφιέρωμα στον έναν αυτόν αιώνα στο περίπτερο 16, όπου και προβλήθηκε για πρώτη φορά το ιστορικό ντοκιμαντέρ «ΔΕΘ. 100 Χρόνια Από το Σημείο Μηδέν» της Μηχανής του Χρόνου, το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Μάλιστα, και το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού ήταν φέτος αφιερωμένο στα 100 χρόνια της ΔΕΘ-HELEXPO, με τους τρεις πρώτους νικητές να έχουν ήδη αναδειχθεί.

Με 1.100 εκθέτες, 33.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου και 11 θεματικές ενότητες, Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογία-Έρευνα- Καινοτομία, Akademia, Ενέργεια-Κυκλική Οικονομία, Περιφέρειες-Γεύσεις από Ελλάδα, AutoThessaloniki, Cosmos-Διεθνείς Συμμετοχές, Δημόσιοι Φορείς-Οργανισμοί, Γαστρονομία-Διατροφή, Hobby Festival και Έπιπλα-Οικιακός Εξοπλισμός η 89η ΔΕΘ έγινε επί εννέα ημέρες σημείο συνάντησης πολλών διαφορετικών κλάδων. Μάλιστα, το AutoThessaloniki διοργανώθηκε για πρώτη φορά και ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Για πρώτη φορά διοργανώθηκε και το Youth Band Battle-Stage Z, ένας μουσικός διαγωνισμός σε συνεργασία με τη δισκογραφική Fine Records και με χορηγό επικοινωνίας την ΕΡΤ3, που έδωσε το βήμα σε 28 νεανικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα. Οι 3 πρώτοι νικητές που θα αναδειχθούν μετά την απόφαση της κριτικής επιτροπής στις 22 Σεπτεμβρίου κερδίζουν: συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία (1ο βραβείο), δημιουργία βιντεοκλίπ ενός τραγουδιού (2ο βραβείο), ζωντανή ηχογράφηση στο καινούργιο studio του 95.8 FM (2ο και 3ο βραβείο) και Live συνέντευξη στην ΕΡΤ3 (και τα 3 βραβεία). Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία καθημερινής προβολής.

Από τα εκθέματα που έκλεψαν τις εντυπώσεις, οδηγώντας σε… ουρές καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, ήταν και το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team, το οποία έφερε στην 89η ΔΕΘ ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn. Οι επισκέπτες, εκτός από το να φωτογραφηθούν με το μονοθέσιο, δοκίμασαν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1, έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth, φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren και δοκίμασαν το face painting στα χρώματα της papaya.

Παράλληλα με την επέτειο των δικών της 100 χρόνων η ΔΕΘ-HELEXPO γιόρτασε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ και τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη με μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στη σκηνή των Music Events Live. Η ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ερμήνευσε τα αθάνατα τραγούδια του σπουδαίου και διεθνούς φήμης συνθέτη συνοδεία των φωνών των Δημήτρη Μπάση, Ρίτας Αντωνοπούλου, Σοφίας Παπάζογλου και Άγγελου Θεοδωράκη. Επίσης, στο περίπτερο 6 το κοινό είχε την ευκαιρία να μάθει για τη ζωή του εκτοπισμένου στη διάρκεια της χούντας συνθέτη στη Ζάτουνα Γορτυνίας το 1968-69, για τους αγώνες του ενάντια στη δικτατορία, καθώς και για το σπουδαίο μουσικό έργο που συνέθεσε εκεί, με ορίζοντα τα εμβληματικά βουνά της Αρκαδίας. Κι όλα μέσω του ιστορικού ντοκιμαντέρ για τον ίδιο και τη Ζάτουνα, αλλά και των προβολών του Ψηφιακού Εικονικού Μουσείου Ζάτουνας, του πρώτου ψηφιακού Μουσείου του Μίκη Θεοδωράκη στη χώρα.

Στη σκηνή των Music Events Live όμως ανέβηκαν κατά τη διάρκεια της 89ης ΔΕΘ και ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, που ξεσήκωσαν τους χιλιάδες επισκέπτες με τις ερμηνείες και τον ρυθμό τους.

Κατά τη διάρκεια της 89ης ΔΕΘ και στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΕΘ-HELEXPO με τη Cigaret Cycle, συλλέχθηκαν από τους 31 Ειδικούς Κάδους που ήταν τοποθετημένοι στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου 172.000 αποτσίγαρα. Από την ανακύκλωση τους θα προκύψουν: 9,50 κιλά λίπασμα, 30 κιλά πρώτη ύλη πλαστικού, ενώ το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα είναι ότι σώθηκαν από ρύπανση 86.000 M3 (Κυβικά) γλυκού ή αλμυρού νερού.