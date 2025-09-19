KIVOS: Η «σιωπηλή επανάσταση» στις παραγγελίες ανεφοδιασμού των My market

Πώς η KIVOS επαναπροσδιόρισε την αποδοτικότητα στο λιανεμπόριο; Αύξησε την πληρότητα ραφιού στο My market κατά 13% και απέκτησε εγγυημένα αποτελέσματα με το καινοτόμο μοντέλο Decisions-as-a-Service.

Για τη METRO ΑΕΒΕ, η πίσω από τα παρασκήνια διαδικασία της παραγγελιοληψίας στα 227 καταστήματα My market μεταμορφώθηκε από μια χρονοβόρα χειροκίνητη εργασία σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, έξυπνο σύστημα που «σκέφτεται» και δρα για λογαριασμό της επιχείρησης. Ο πρωταγωνιστής; Η ελληνική scale-up KIVOS, που εφάρμοσε ένα μοντέλο «Decisions-as-a-Service», μεταβάλλοντας ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας του λιανεμπορίου.

Η πρόκληση: Η εμπειρία έναντι των δεδομένων

Πριν από αυτή την αλλαγή, το σενάριο ήταν γνωστό σε πολλούς κλάδους: υπεύθυνοι τμημάτων στα My market πραγματοποιούσαν τον έλεγχο στα ράφια με βάση την εμπειρία και την «πρόβλεψη» τους για τη ζήτηση της ημέρας. Αυτή η διαισθητική μέθοδος, αν και ανθρώπινη, ήταν γεμάτη παγίδες. Οδηγούσε ταυτόχρονα σε απώλειες πωλήσεων λόγω ελλείψεων και σε δεσμευμένο κεφάλαιο σε υπερβάλλοντα αποθέματα. Επιπλέον, απασχολούσε πολύτιμο προσωπικό σε λειτουργικές εργασίες, στερώντας του τον χρόνο να αφοσιωθεί στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Η λύση: Decisions-as-a-Service για εγγυημένα αποτελέσματα

Η KIVOS πρότεινε κάτι καινοτόμο: να αναλάβει ολόκληρη τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων παραγγελιοληψίας. Μια προσέγγιση as-a-Service, όπου η ίδια η KIVOS παράγει, εκτελεί και βελτιστοποιεί συνεχώς τις καθημερινές παραγγελίες για κάθε κατάστημα ξεχωριστά.

Για να το επιτύχει αυτό, δημιούργησε ένα «ψηφιακό δίδυμο» ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην πράξη αυτό σημαίνει:

Καθημερινή πρόβλεψη ζήτησης μέσω ΑΙ: Τα συστήματα της KIVOS αναλύουν ιστορικά δεδομένα, τάσεις, εποχικότητα και ακόμα και εξωτερικούς παράγοντες για να προβλέψουν τι θα πουληθεί.

Στοχαστική μοντελοποίηση: H ευθύνη δεν εναποτίθεται σε απλές προβλέψεις, αλλά λαμβάνεται υπόψιν η αβεβαιότητα, γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργία πιο ευέλικτων και ρεαλιστικών σχεδίων.

Βέλτιστες παραγγελίες με βάση οικονομικούς στόχους: Το σύστημα δεν στοχεύει απλώς στη συμπλήρωση των ραφιών, αλλά μεγιστοποιεί το κέρδος και ελαχιστοποιεί τις χαμένες πωλήσεις.

Κοινά KPIs: Ενώνοντας τμήματα που συχνά μιλούν διαφορετικές γλώσσες (Λειτουργία, Προμηθευτές, Αγορές), δημιουργήθηκε ένα κοινό σύνολο δεικτών απόδοσης όπου που όλοι μπορούν να κατανοήσουν και να στοχεύσουν.

Τα αποτελέσματα: αριθμοί που μιλούν από μόνοι τους

Η μετάβαση έγινε χωρίς διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων και τα αποτελέσματα ήταν αμέσως μετρήσιμα:

Οικονομικά: Αύξηση πωλήσεων λόγω μείωσης των ελλείψεων στο ράφι κατά 13%, και συγκεκριμένα, οι ελλείψεις λόγω ελλιπούς τροφοδοσίας μειώθηκαν . Ταυτόχρονα, το συνολικό απόθεμα μειώθηκε κατά 3% και σημαντικά μειώθηκε το υπερβάλλον απόθεμα , βελτιώνοντας σημαντικά τις ταμειακές ροές.

Λειτουργικά: Εξοικονόμηση ωρών εργασίας τις οποίες οι εργαζόμενοι αφιερώνουν πλέον στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Οργανωσιακά: Δημιουργήθηκε μια νέα κουλτούρα βασισμένη σε δεδομένα, με πλήρη ιχνηλασιμότητα και δυνατότητα ανάλυσης αιτιών για οποιοδήποτε σφάλμα.

Μια νέα εποχή για το ελληνικό λιανεμπορείο

Η επιτυχία της METRO και των My market με την KIVOS δεν είναι απλώς μια ιστορία ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι μια επανάσταση στο πώς το λιανεμπόριο μπορεί να αποκτήσει δυναμική. Η καινοτομία της KIVOS εντοπίζεται στην εγγύηση ότι δεν πουλάει εργαλεία, αλλά μετρήσιμα οφέλη. Η φιλοσοφία «τρέχουμε το σύστημα για εσάς, εγγυόμαστε τα αποτελέσματα» ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή συνεργασιών, όπου η τεχνολογία δεν είναι δαπάνη, αλλά επένδυση με άμεση και μετρήσιμη απόδοση.

Για όσες εταιρείες αναζητούν τρόπους να μετατρέψουν την καθημερινή λειτουργία σε στρατηγικό πλεονέκτημα, αυτή η ελληνική επιτυχία αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα.