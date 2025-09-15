Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την αξία των κτηρίων

Σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται, η επίτευξη στόχων βιωσιμότητας χωρίς συμβιβασμούς στην αποδοτικότητα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Τα κτήρια, στα οποία οι άνθρωποι περνάμε εντός τους το 90% της ζωής μας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης.

Σήμερα, τα κτήρια ευθύνονται για το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, εκ των οποίων μόλις το 25% προκύπτει κατά τη φάση της κατασκευής.

Παγκοσμίως, το 80% των εμπορικών χώρων βρίσκεται σε κτήρια που δεν διαθέτουν καμία έξυπνη τεχνολογία, ξεκινώντας έτσι από πολύ χαμηλό επίπεδο ενεργειακής αποδοτικότητας. Τα περισσότερα από αυτά είναι μικρά ή μεσαίας πολυπλοκότητας.

Η Επανάσταση των Κτηρίων: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Βιωσιμότητα στην Πράξη

Ανάλογα με το μέγεθος, τη χρήση, τη γεωγραφική θέση και τις κλιματολογικές ζώνες, καθώς και την τεχνολογία, τη συνδεσιμότητα και τη χρήση δεδομένων, τα σημερινά κτήρια μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας.

Όταν είναι εξοπλισμένα με τις κατάλληλες ψηφιακές λύσεις, η πιθανή εξοικονόμηση κυμαίνεται μεταξύ 30% και 60%.

Η μετάβαση από τα παραδοσιακά στα αυτόνομα κτίρια: Η τεχνολογία οδηγεί την αλλαγή

Η μετάβαση σε «έξυπνα» και αυτόνομα κτίρια βασίζεται σε τρεις τεχνολογικούς πυλώνες: IoT, Edge Computing και Cloud. Οι συσκευές IoT, όπως βαλβίδες, αισθητήρες παρουσίας και θερμοστάτες, επικοινωνούν μέσω IP και παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, ένας ανεμιστήρας μπορεί να προβλέψει το τέλος της λειτουργικής του ζωής βάσει συνδυασμού στατιστικής προσδοκίας και λειτουργικών δεδομένων, όπως οι κραδασμοί, επιτρέποντας έγκαιρη συντήρηση και αποφυγή βλαβών.

Το Edge Computing επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων επί τόπου, με χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία, ενώ το Cloud προσφέρει σχεδόν απεριόριστη υπολογιστική ισχύ για benchmarking, απομακρυσμένη διαχείριση και βελτιστοποίηση ολόκληρων χαρτοφυλακίων κτιρίων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα για να προβλέπει δυσλειτουργίες, να προτείνει διορθωτικές ενέργειες και να αυτοματοποιεί τη συντήρηση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν την προγνωστική ψύξη βάσει πληρότητας χώρων, την αυτόματη διάγνωση βλαβών και την ενεργοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η ανάγκη για αξιόπιστα και ασφαλή δεδομένα

Ένα σημαντικό μέρος των δεδομένων που παράγονται ή μπορούν να αντληθούν από τα κτήρια και το περιβάλλον τους δεν αξιοποιείται καθόλου. Η λύση; Η εγκατάσταση αισθητήρων και η σύνδεσή τους με τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης κτιρίων.

Οι αισθητήρες μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες, ειδικά για τα συστήματα HVAC. Παράγοντες όπως η ροή αέρα, η υγρασία, η πίεση και η θερμοκρασία επηρεάζουν την απόδοση. Οι αλγόριθμοι AI μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας. Ταυτόχρονα, οι αισθητήρες κίνησης και πληρότητας παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη χρήση του χώρου, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για περαιτέρω βελτιστοποίηση.

Η συλλογή δεδομένων είναι το θεμέλιο για την ενοποίηση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές, όπως τα συστήματα αυτοματισμού και διαχείρισης κτηρίων. Τελικά, αυτό πολλαπλασιάζει τη δυνατότητα αύξησης της αποδοτικότητας και διατήρησης της αξίας – είτε για ένα μεμονωμένο κτίριο είτε για ένα σύνολο εγκαταστάσεων.

Η αξιοποίηση των δεδομένων

Τα κτήρια παράγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Οι αλγόριθμοι AI, που έχουν γίνει πιο διαδεδομένοι τα τελευταία χρόνια, μπορούν να μετατρέψουν αυτά τα δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες που δημιουργούν αξία και μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση. Η χρήση συστημάτων διαχείρισης μπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα έως και 30%.

Οι cloud-based πλατφόρμες είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Ενοποιούν δεδομένα από διάφορες πηγές σε ένα ψηφιακό δίδυμο των λειτουργιών του κτιρίου και είναι ανοιχτές και διαλειτουργικές, επιτρέποντας την ενσωμάτωση υπάρχοντος λογισμικού και τρίτων εφαρμογών.

Σε συνδυασμό με την AI, οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα: Η μηχανική μάθηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία των HVAC συστημάτων βάσει περιβαλλοντικών και λειτουργικών δεδομένων. Οι αλγόριθμοι AI μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν ιστορικά δεδομένα για προβλέψεις, μειώνοντας την αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας, το κόστος ή τις εκπομπές CO₂.

Επιπλέον, η AI μπορεί να μειώσει τις βλάβες και να αυξήσει την αποδοτικότητα. Ανιχνεύοντας ανωμαλίες σε εξαρτήματα όπως βαλβίδες, μπορεί να στείλει προειδοποιήσεις συντήρησης.

Ένα παράδειγμα: Μια υπηρεσία προγνωστικής ψύξης μαθαίνει ότι η πληρότητα εργασίας ενός ανοιχτού χώρου εργασίας κορυφώνεται μεταξύ 14:00 και 15:00. Έτσι, το σύστημα HVAC μπορεί να προβλέψει και να προσαρμόσει το φορτίο ψύξης ανάλογα.

Building X: Η νέα εποχή στη διαχείριση κτηρίων

Η πλατφόρμα Building X της Siemens προσφέρει ενοποιημένη πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές, υποστηρίζοντας ρόλους όπως:

Facility Managers: Βελτιστοποίηση λειτουργίας και κόστους μέσω απομακρυσμένης διαχείρισης.

Βελτιστοποίηση λειτουργίας και κόστους μέσω απομακρυσμένης διαχείρισης. Sustainability Managers: Παρακολούθηση ενεργειακής απόδοσης και επίτευξη στόχων βιωσιμότητας.

Παρακολούθηση ενεργειακής απόδοσης και επίτευξη στόχων βιωσιμότητας. Security Managers: Αντιμετώπιση φυσικών και ψηφιακών απειλών.

Αντιμετώπιση φυσικών και ψηφιακών απειλών. Real Estate Managers: Στρατηγική διαχείριση χώρων και επενδύσεων.

Η εμπειρία της PRODEA Investments αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: με την εξοικονόμηση ενέργειας να αγγίζει το 8% ήδη από τον πρώτο χρόνο της εγκατάστασής του στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Η ώρα της δράσης είναι τώρα

Η μετάβαση σε έξυπνα και βιώσιμα κτήρια δεν είναι απλώς τεχνολογική αναβάθμιση – είναι στρατηγική επένδυση. Γιατί το μέλλον των κτιρίων είναι έξυπνο, αυτόνομο και βιώσιμο. Και η στιγμή για να επενδύσουμε σε αυτό είναι τώρα.

Μάθετε περισσότερα για τον ψηφιακό και βιώσιμο μετασχηματισμό του κτηρίου σας και τις λύσεις τις Siemens: https://www.siemens.com/global/en/products/buildings.html