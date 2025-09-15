Εξάρχου στους Times of Malta: Όλο το παρασκήνιο πίσω από την συμφωνία με την HSBC Malta

Μιλώντας στους Times of Malta, o Αλέξανδρος Εξάρχου, έδωσε όλο το παρασκήνιο πίσω από τις διαπραγματεύσεις για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της HSBC Malta, ενώ απάντησε για την ανάμειξή του στη σύμβαση 717 ότι είναι δευτερεύουσα.

Αν και η HSBC ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αποχωρήσει από τη Μάλτα τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Εξάρχου δήλωσε ότι έμαθε για το ενδιαφέρον της CrediaBank στις 15 Ιουλίου, ένα μήνα πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Αφού αποφάσισε να προχωρήσει με τη συμφωνία, η τράπεζα υπέβαλε την προσφορά της «στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές του Αυγούστου», ενημερώνοντας την HSBC ότι οι διαπραγματεύσεις έπρεπε να γίνουν γρήγορα.

«Τους είπαμε ξεκάθαρα ότι η προσφορά μας ισχύει για 15 ημέρες», δήλωσε ο κ. Εξάρχου. «Είναι καλή τιμή, αλλά ισχύει για 15 ημέρες».

«Αν μας ήθελαν και ήθελαν την τιμή μας, έπρεπε να απαντήσουν θετικά έως τις 15 Αυγούστου, αλλιώς θα πηγαίναμε διακοπές», είπε. Σύμφωνα με τον Εξάρχου, «ήταν μια πολύ απλή συμφωνία».

Στις 15 Αυγούστου, ένα μήνα μετά την πρώτη ενημέρωση για την προσφορά, η HSBC Malta και η CrediaBank εξέδωσαν κοινές δηλώσεις ανακοινώνοντας ότι η ελληνική τράπεζα είχε επιλεγεί ως ο προτιμώμενος υποψήφιος της HSBC.

Οι μειοψηφικοί μέτοχοι «θα είναι ευχαριστημένοι» μακροπρόθεσμα

Ο Εξάρχου δεν αποκάλυψε το συμφωνηθέν τίμημα της εξαγοράς. «Η τράπεζα θα το ανακοινώσει όταν έρθει η ώρα», είπε. Ωστόσο, επέμεινε ότι οι μειοψηφικοί μέτοχοι της τράπεζας, οι οποίοι κατέχουν σχεδόν το ένα τρίτο της HSBC Malta, «θα είναι ευχαριστημένοι τελικά».

«Το αν θα θεωρήσουν το τίμημα που προσφέραμε τόσο καλό όσο θα ήθελαν είναι ένα θέμα», είπε, υπονοώντας ότι οι μέτοχοι θα ανταμειφθούν μακροπρόθεσμα.

Οι κανόνες της αγοράς ορίζουν ότι η CrediaBank θα πρέπει επίσης να προσφέρει την αγορά των μετοχών των μειοψηφικών μετόχων, οι οποίοι είναι ελεύθεροι να αποδεχθούν ή να απορρίψουν την προσφορά.

«Όποιος διατηρήσει τη συμμετοχή του θα κερδίσει περισσότερα χρήματα από ό,τι έχει τώρα», υποσχέθηκε.

Παράλληλα, δήλωσε ο ίδιος ότι η συμφωνία θα διπλασιάσει ουσιαστικά την αξία της CrediaBank, αυξάνοντας την ενσώματη λογιστική της αξία από περίπου 750 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1,3 δισ. ευρώ.

Η συγχώνευση των δύο ελληνικών τραπεζών

Η Attica Bank έχει μια ταραχώδη ιστορία, καθώς τα τελευταία χρόνια βρέθηκε συχνά σε προβλήματα με τις ρυθμιστικές αρχές και θεωρείται ευρέως ως εστία κακών δανείων και κακών επενδύσεων, γράφουν οι Times of Malta.

Αν και η τράπεζα δηλώνει ότι άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο μετά από μια ανησυχητική επιθεώρηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2016, αναδιαρθρώνοντας τη διοικητική της δομή, εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει προβλήματα όταν στράφηκε στον Εξάρχου πέρυσι.

Ο Εξάρχου είναι κυρίως γνωστός στην Ελλάδα για τον ρόλο του στην Aktor, μια παλαιά κατασκευαστική εταιρεία που πρόσφατα επεκτάθηκε για να επικεντρωθεί σε άλλους τομείς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα ακίνητα. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για πολλά μεγάλα έργα υποδομής σε όλη την Ελλάδα, από την κατασκευή του Μουσείου της Ακρόπολης μέχρι το πρόσφατα ανοιχτό μετρό της Θεσσαλονίκης, αναφέρει το άρθρο.

Ο Εξάρχου έχει μάλιστα πρόσφατα συνεργαστεί με δύο άλλους εξέχοντες Έλληνες επιχειρηματίες, τους αμφιλεγόμενους μεγιστάνες της ναυτιλίας Δημήτρη Μπάκο και Ιωάννη Καϊμενάκη, για να ιδρύσουν μια επενδυτική εταιρεία με την ονομασία Thrivest.

Ο επικεφαλής της AKTOR δήλωσε σχετικά: «Η Thrivest δημιουργήθηκε αρχικά με σκοπό να επενδύσει στην Παγκρήτια Τράπεζα», μια άλλη μικρή ελληνική τράπεζα είχε απορροφήσει τις δραστηριότητες της HSBC όταν ο τραπεζικός κολοσσός αποχώρησε από την Ελλάδα.

Όπως και η Attica Bank, η Παγκρήτια Τράπεζα αντιμετώπιζε προβλήματα, με μεγάλο όγκο επισφαλών δανειακών υποχρεώσεων και δυσκολίες βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με τον Εξάρχου, η Thrivest αγόρασε πρώτα την Παγκρήτια Τράπεζα και, αργότερα, ένα μερίδιο στην Attica Bank, συνεργαζόμενη με την ελληνική κυβέρνηση για να συγχωνεύσει τις δύο προβληματικές τράπεζες και να δημιουργήσει μια νέα τράπεζα που θα μπορεί να ανταγωνιστεί τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.

Το αποτέλεσμα ήταν η CrediaBank, στην οποία η Thrivest κατέχει μερίδιο 54%, ενώ η ελληνική κυβέρνηση κατέχει το υπόλοιπο 36%, εξηγούν οι Times of Malta.

Ο Εξάρχου παραδέχεται ότι η τράπεζα απέχει ακόμη από τον υψηλό στόχο της να ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας, αλλά υποστηρίζει ότι οι προοπτικές της είναι ευοίωνες.

«Δεν είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, ούτε κατά διάνοια», λέει ο Εξάρχου. «Αλλά είναι η πιο υγιής».

Η γνωστοποίηση του γάμου

Ο ίδιος επίσης απάντησε στο πλαίσιο της συνέντευξής του και για τις ανησυχίες περί σύγκρουσης συμφερόντων λόγω του γάμου του με τη διευθύνουσα Σύμβουλο της Credia Bank. Οι δύο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά «όταν εκείνη ήταν ήδη διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank», οπότε δεν είχε καμία σχέση με την κατάκτηση αυτής της θέσης από εκείνη. Μόλις η σχέση τους έγινε προσωπική, πολύ πριν παντρευτούν, ενημέρωσαν αμέσως τις τραπεζικές αρχές και τους ρυθμιστικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Ευρώπη, είπε ο Εξάρχου.

«Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί διεξοδικά τόσο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και με την Τράπεζα της Ελλάδος, σε τέτοιο βαθμό που ο γάμος μας έγινε τις ευλογίες της (πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν) Λαγκάρντ», είπε χαριτολογώντας.

Ανέφερε επίσης ότι το ζευγάρι υπέγραψε μια ένορκη δήλωση που τεκμηριώνει τη σχέση τους, επιτρέποντας στην Βρεττού να λάβει μέτρα για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Στην πράξη, «δεν συμμετέχει σε καμία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με εμένα, την Thrivest ή την Aktor. Απέχει», είπε ο Εξάρχου.