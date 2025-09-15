Παράταση των προθεσμιών διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων για τις φαρμακευτικές

Logo Image

Επιχειρήσεις

Κατά 50 ημέρες

Ανθή Αγγελοπούλου

Πενήντα μέρες παράταση πήραν οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι φαρμακοβιομηχανίες από το υπουργείο Ανάπτυξης για τη διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων τους για το έτος 2025.

Συγκεκριμένα, αποδεχόμενος το αίτημα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών προσώπων του κλάδου για το έτος 2025, κατά 50 ημερολογιακές ημέρες.

Το αίτημα των φορέων της φαρμακοβιομηχανίας βασίζεται στην αδυναμία οριστικοποίησης των οικονομικών καταστάσεων εντός των καθορισμένων προθεσμιών, εξαιτίας της καθυστέρησης έκδοσης των σημειωμάτων clawback για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του 2024.

Με τη σχετική ρύθμιση, παρατείνονται αναλόγως και όλες οι προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή των πρακτικών συνελεύσεων και των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

