Πλειστηριασμοί: Στο «σφυρί» 9+1 βιομηχανικά και ξενοδοχειακά ακίνητα

Δέκα κορυφαία βιομηχανικά και ξενοδοχειακά ακίνητα αξίας 73,4 εκατ. ευρώ αναμένεται να μπουν στο ηλεκτρονικό σφυρί της ΑΑΔΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.

Ανάμεσα στα πιο «ακριβά» ακίνητα που θα τεθούν σε πλειστηριασμό το επόμενο διάστημα, φιγουράρουν τα ονόματα ισχυρών βιομηχανιών της προηγούμενης δεκαετίας και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Πολλά από τα παραπάνω μάλιστα έχουν αναλάβει μεγάλες εταιρίες servicers όπως η Cepal και η DoValue καθώς και δικηγόροι και τράπεζες.

Τα βιομηχανικά ακίνητα

Το ακριβότερο βιομηχανικό ακίνητο που βγαίνει στο σφυρί είναι το επαναληπτικό για τις κεντρικές εγκαταστάσεις της κάποτε ισχυρής, τεχνικής εταιρείας Έδραση – Ψαλλίδας, που βγήκαν σε πλειστηριασμό και στις 2 Ιουλίου, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η τιμή εκκίνησης εκτοξεύθηκε στο δεύτερο σφυρί στα 19 εκατ. ευρώ από 3,13 εκατ. ευρώ που ήταν στο πρώτο και ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για την 26η Σεπτεμβρίου με επισπεύδουσα την Cepal.

Το δεύτερο ακριβότερο βιομηχανικό ακίνητο είναι το συγκρότημα στην κοινότητα Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης της Καπνικής Μιχαηλίδης, του οποίου η τιμή εκκίνησης είναι πολύ χαμηλότερη από το πρώτο βέβαια, στα 5,08 εκατ.ευρώ. Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί επίσης για την επόμενη εβδομάδα, και πιο συγκεκριμένα για τις 24 Σεπτεμβρίου, με επισπεύδουσα την Deutsche Bank AG.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να βγει στο σφυρί και το ακίνητο της Φροζίτα ΑΕΒΕ, της πιο γνωστής βιομηχανίας επεξεργασίας και εμπορίας φρούτων στην Ελλάδα καθώς η ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού έχει οριστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου 2025. Το ακίνητο βρίσκεται στα Σκύδρα Πέλλας, με τιμή εκκίνησης 3.500.000 ευρώ, ενώ τη διαδικασία έχει αναλάβει η εταιρεία AGROSKY ΑΕ.

Ακόμα ένα όνομα που ξεχωρίζει στη λίστα των βιομηχανικών ακινήτων και η αξία του δεν πέφτει κάτω από τα 3 εκατ. ευρώ, είναι το ακίνητο της «Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής» στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Το ακίνητο έχει τιμή εκκίνησης 3,4 εκατ. ευρώ και ο πλειστηριασμό έχει προγραμματιστεί για τις 10 Οκτωβρίου με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα. Σημειώνεται ωστόσο, ότι είναι το 2ο σφυρί για το εν λόγω ακίνητο καθώς το πρώτο που διεξήχθη στις 30 Ιουλίου κατέληξε άγονο.

Τελευταίο στα ακριβά σφυριά άνω των 3 εκατ. ευρώ είναι το ακίνητο της άλλοτε κραταιάς Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας (ΕΝΚΛΩ) συμφερόντων της οικογένειας Λαναρά. Το συγκεκριμένο σφυρί αφορά το βιομηχανικό συγκρότημα της ΕΝΚΛΩ στη Νέα Ραιδεστό της Θέρμης Θεσσαλονίκης και τη διαδικασία έχει αναλάβει η δικηγόρος Ελένη Χρονοπούλου. Και για αυτό το ακίνητο είναι το δεύτερο σφυρί καθώς το πρώτο αποδείχθηκε χωρίς αποτέλεσμα όταν πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου. Η παρούσα τιμή εκκίνησης έχει πέσει κατά πολύ από την αρχική και διαμορφώνεται στα 3.125.250 ευρώ με τον νέο πλειστηριασμό να έχει ορισθεί για τις 19 Σεπτεμβρίου.

Τα ξενοδοχειακά ακίνητα

Ένα από τα ακριβότερα σφυριά είναι αυτό της γνωστής ξενοδοχειακής μονάδας στη Ζάκυνθο. Ο λόγος για το ξενοδοχειακό συγκρότημα Atlantica Eleon Grand Resort & Spa της εταιρείας ΚΑΠΑ Α.Ε. Η τιμή εκκίνησης του εν λόγω ακινήτου ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό των 25 εκατ. ευρώ και επισπεύδουσα της διαδικασίας έχει ορισθεί η doValue. Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου αλλά προς το παρόν βρίσκεται σε αναστολή με «δικαστική απόφαση γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της διαδικασίας», όπως έκανε γνωστό πριν περίπου ένα μήνα η ίδια η εταιρία.

Ωστόσο, αυτός που είναι σίγουρα έτοιμος για διενέργεια είναι ο πλειστηριασμός που αφορά τη γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα «The Pink Palace» στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Γορδίου, στη δυτική Κέρκυρα. Ο πλειστηριασμός είναι έτοιμος να διενεργηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου με την τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται τελικά στα 5 εκατ. ευρώ. Επισπεύδουσα είναι η doValue.

Ακόμα ένα ξενοδοχειακό ακίνητο που οδηγείται προς πλειστηριασμό βρίσκεται στην Κρήτη και ο λόγος για την ξενοδοχειακή μονάδα “Χρυσός Ήλιος” στο Ρέθυμνο. Η ηλεκτρονική εκποίησή της έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου 2025, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 3.517.000 ευρώ. Επισπεύδουσα της διαδικασίας είναι η εταιρεία APS Recovery Greece.

Ακόμα μια γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα που μπαίνει σε πλειστηριασμό το επόμενο διάστημα είναι το Ξενοδοχείο “Αντωνιάδης” στην Καλαμπάκα Μετεώρων. Το ακίνητο οδηγείται στο σφυρί στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, με τιμή εκκίνησης τα 3.280.000 ευρώ.

Τελευταίο στην πεντάδα με τα πιο ακριβά σφυριά του επόμενου διαστήματος είναι η ξενοδοχειακή μονάδα στη Σκόπελο «Hotel Prince Stafilos». Το ξενοδοχείο βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 24 Σεπτεμβρίου με τιμή εκκίνησης τα 2,5 εκατ. ευρώ με επισπεύδουσα την Intrum Hellas.