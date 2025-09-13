Σε ανοδική τροχιά η Linea Piu το 2024 με τα luxury brands

«Δεν κάνω μόδα. Είμαι μόδα» υποστήριζε η Κοκό Σανέλ (ψευδώνυμο της Γκαμπριέλ Μπονέρ Σανέλ) μια από τις διασημότερες σχεδιάστριες μόδας, το brand της οποία απολαμβάνει ισχυρή πιστότητα από το εγχώριο καταναλωτικό κοινό. Η πορεία που διαγράφει η εταιρεία Linea Piu, που αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Chanel στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει την άνθηση που γνωρίζουν στην Ελλάδα τα luxury brands παρά την επίμονη πληθωριστική συγκυρία.

Οι επιδόσεις του 2024 της Linea Piu διατήρησαν την ανοδική τους τροχιά, καθώς το άνοιγμα δύο νέων καταστημάτων, στην Αθήνα επί της οδού Βουκουρεστίου 13 και στο νησί της Μυκόνου (Nammos Village) το 2023 «υποθήκευσαν» μελλοντική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης, το 2024 τα έσοδα της εταιρείας σημείωσαν αύξηση 39,71% στα 38,9 εκατ. ευρώ ένανται 27,8 εκατ. ευρώ το 2023.

Στο τέλος της χρήσης 2024 το μικτό αποτέλεσμα είχε ανάλογη αύξηση με τον κύκλο εργασιών και συγκεκριμένα αυξήθηκε σε ποσοστό 38,23%.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 15, 04 εκατ. ευρώ για το 2024 έναντι 10,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 41,23%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους υπολογίζεται σε 37,22% για το 2024 έναντι 37,18% το 2023.

Η προ φόρων κερδοφορία ανήλθε σε 14,49 εκατ. ευρώ έναντι 10,36 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας άνοδο κατά 39,8%.

Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν σε 38,24% και ανήλθαν σε 11,2 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ το 2023.

Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αφορά σε συνολικό μέρισμα 9,1 εκατ. ευρώ το οποίο περιλαμβάνει τη διανομή αμοιβών σε μέλη του δ.σ συνολικού ποσού 400.000 ευρώ και διανομή μερίσματος προς τους μετόχους 700 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι η μπουτίκ της Linea Piu , της οικογένειας Κασνακίδη, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1986 στο Κολωνάκι επί της οδού Σέκερη, παρουσιάζοντας πρώτη τις δημιουργίες των Karl Lagerfeld και John Galliano στην ελληνική αγορά. Στην συνέχεια ακολούθησαν μακροχρόνιες αποκλειστικές συνεργασίες με τον Οίκο Chanel, η οποία «μετρά» από το 1994 και τον οίκο Dior ενώ έκτοτε η Linea Piu έχει συνεργαστεί με ονόματα της μόδας όπως οι`Αzzedine Alaia, Azzaro, Cher Michel Klein, Herve Leger, Alexis Mabile, Anna Molinari, Thierry Mugler, Paco Rabanne, Sonia Rykiel, Sophia Kokosalaki, Tom Ford και Ermanno Scervino. Πέρα από την παρουσία της στο Kολωνάκι, το 2012 δημιούργησέ και μπουτίκ Linea Piu στην Μύκονο, ενώ το 2023 προέβη, στην κατασκευή δύο νέων καταστημάτων: στην Αθήνα επί της οδού Βουκουρεστίου 13, όπου μετέφερε τις κύριες δραστηριότητές της, και στο νησί της Μυκόνου με υποκατάστημα στην τουριστική περιοχή Nammos Village