Τράπεζα Πειραιώς: Κύκλοι συναντήσεων με επενδυτές στις ΗΠΑ

Με έντονους ρυθμούς κύλισε η προηγούμενη εβδομάδα για την Τράπεζα Πειραιώς αφού η διοίκηση ταξίδεψε στις ΗΠΑ και πραγματοποίησε συναντήσεις με πάνω από 60 διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων σε Νέα Υόρκη, Σικάγο, Λος Άτζελες και Σαν Φρανσίσκο.

Πρώτη στάση της διοικητικής ομάδας της Πειραιώς ήταν το συνέδριο Global Emerging Markets της UBS, όπως είχε γράψει η «Ν», το διήμερο 3 με 4 Σεπτεμβρίου, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με τους μεγαλύτερους long only διαχειριστές κεφαλαίων της πόλης, μεταξύ των οποίων η J.P. Morgan AM, Lazard, Millenium, American Century, Morgan Stanley IM.

Επόμενες στάσεις ήταν το Σικάγο, το Λος Άτζελες και το Σαν Φρανσίσκο, όπου πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με νέους επενδυτές οι οποίοι εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σύμφωνα με πληροφορίες τόσο για την οικονομική επιτάχυνση της χώρας όσο και για την ίδια την τράπεζα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο πλαίσιο των συναντήσεων παρουσιάστηκαν από την διοίκηση της τράπεζας οι πρόσφατες τάσεις, καθώς και οι επιχειρηματικοί στόχοι της τράπεζας για το διάστημα από το τέλος του 2025 και μετά.

Για αυτό, έντονο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο για την πιστωτική επέκταση όσο και για την ισχυρή παραγωγή εσόδων από προμήθειες με αιχμή το asset management και το bancassurance, οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο ρεπορτάζ της «Ν».

