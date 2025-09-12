Logo Image

Aegean: Η Μαρίνα Βάλβη νέα Corporate Affairs & Communications Director

Επιχειρήσεις

Aegean: Η Μαρίνα Βάλβη νέα Corporate Affairs & Communications Director

Αρμοδιότητες, η εταιρική επικοινωνιακή στρατηγική και η περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής εικόνας του Ομίλου

Η Μαρίνα Βάλβη, η οποία μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση της Marketing Director, αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα Corporate Affairs & Communications Director στην Aegean, με αρμοδιότητα την εταιρική επικοινωνιακή στρατηγική και την περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής εικόνας του Ομίλου.

Η ανάληψη της νέας θέσης από την ίδια αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την πίστη της εταιρείας στην εξέλιξη και αξιοποίηση στελεχών από το εσωτερικό του οργανισμού, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία.

Η AEGEAN ευχαριστεί θερμά τη Μαρίνα Σπυριδάκη για την έως σήμερα συνεισφορά της και της εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα

