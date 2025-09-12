ElvalHalcor: Στην αιχμή της ζήτησης αλουμινίου και χαλκού, παρά τις γεωπολιτικές αναταραχές

Η αυξημένη ζήτηση για ευέλικτα προϊόντα συσκευασίας του κλάδου Αλουμινίου, το μείγμα πωλήσεων με αυξημένες τιμές μετατροπής και το βελτιωμένο αποτέλεσμα από τη χρήση scrap στην παραγωγική διαδικασία σε συνδυασμό με τις επενδύσεις τόσο στον τομέα του αλουμινίου όσο και στον τομέα του χαλκού έδωσαν ώθηση στις οικονομικές επιδόσεις της ElvalHalcor στο Α’ εξάμηνο του 2025, παρά την επιβάρυνση λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας, των δασμών και του αβέβαιου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, όπως τόνισε η διοίκηση της εταιρείας κατά την ενημέρωση των αναλυτών.

Στον κλάδο του αλουμινίου ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,8% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2024, παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τους δασμούς ύψους 25% που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές στις ΗΠΑ τον Μάρτιο. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση από τον κλάδο της συσκευασίας και στον όγκο πωλήσεων που κατευθύνθηκε στον τομέα των μεταφορών, με ετήσια αύξηση 8,6% και 7,8% αντίστοιχα. Συνολικά η εταιρεία διέθεσε 303 χιλιάδες τόνους αλουμινίου στο Α’ εξάμηνο 2025.

Στον κλάδο του χαλκού παρά το αντίξοο εμπορικό περιβάλλον, που χαρακτηρίστηκε από περιορισμένη διαθεσιμότητα πρώτων υλών λόγω των ανησυχιών για την επιβολή δασμών και τις αυξημένες μέσες τιμές στο LME, ο όμιλος διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τις ανάγκες του σε κεφάλαιο κίνησης. Παρά τις επίμονες μακροοικονομικές προκλήσεις, ο όγκος πωλήσεων του κλάδου σημείωσε οριακή αύξηση κατά 0,6%, λόγω της αυξημένης ζήτησης στους κλάδους της ενέργειας και των κατασκευών κατά 8,3% και 2,4% αντίστοιχα. Αντίθετα, ο όγκος πωλήσεων για τα προϊόντα που προορίζονται για βιομηχανικές εφαρμογές μειώθηκε κατά 4,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις των προϊόντων διέλασης χαλκού της θυγατρική μας Sofia Med, αυξήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ως αποτέλεσμα της ζήτησης για εφαρμογές που προορίζονται σε data centers και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα στην αγορά των ΗΠΑ. Αυτό επιβεβαιώνει την ανταγωνιστικότητα και την ισχυρή θέση του κλάδου χαλκού στις διεθνείς αγορές. Οι αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, ως αποτέλεσμα της ανησυχίας για επιβολή δασμών στα προϊόντα χαλκού, επηρέασαν αρνητικά τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και σκραπ, επηρεάζοντας έτσι τη λειτουργική κερδοφορία του κλάδου.

Να σημειωθεί ότι συνολικά ο όμιλος το Α’ εξάμηνο 2025 αύξησε τις επενδύσεις του κατά 12% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Όπως επισήμανε η διοίκηση δίνοντας το στίγμα της προοπτικής της εισηγμένης, παραμένει σε εγρήγορση όσον αφορά τις κανονιστικές και εμπορικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών εξελίξεων που θα επιδράσουν στο διεθνές εμπόριο. Η ElvalHalcor βρίσκεται σε ισχυρή θέση να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, καθώς και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η καινοτόμος τεχνολογία και ο έντονος διεθνής προσανατολισμός των πωλήσεων, χωρίς εξάρτηση από συγκεκριμένες χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιεί κάθε μελλοντική ευκαιρία.