Όμιλος Aktor: Σε παραχωρήσεις και ΑΠΕ τα 579,4 εκατ. αντί για την Prodea

Σε νέες επενδύσεις στον τομέα των παραχωρήσεων και σε ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) θα διαθέσει ο Όμιλος Aktor το κεφάλαιο – ίδια συμμετοχή (equity) ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, που προοριζόταν για την εξαγορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea.

Τα παραπάνω τόνισε χθες μιλώντας στους αναλυτές με αφορμή τα αποτελέσματα 6μήνου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, επαναλαμβάνοντας ότι σύντομα θα υπάρξουν νεότερα για μια νέα σύμβαση παραχώρησης (ανεξάρτητα από την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις από την Ελλάκτωρ) την οποία διαπραγματεύεται να εντάξει στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Γιατί δεν προχώρησε

Εξηγώντας την απόφαση να μην προχωρήσει η εξαγορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων, αξίας 579,4 εκατ., σημείωσε ότι η συμφωνία με την Prodea ήταν – στον χρόνο που ανακοινώθηκε και συμφωνήθηκε – συμφέρουσα και για τις 2 πλευρές, καθώς ο Όμιλος αναζητούσε μελλοντικές σταθερές χρηματικές ροές από prime ακίνητα, εκτιμώντας ότι είναι ενδεχόμενο να μειωθεί ο ρυθμός αύξησης του ανεκτέλεστου των κατασκευών στο μέλλον.

Ο κ. Εξάρχου πρόσθεσε σχετικά: «Αυτό που μετέβαλε την άποψη του Aktor ήταν το γεγονός ότι η εξασφάλιση της εξαγοράς της Άκτωρ Παραχωρήσεις, έφερνε τις ίδιες ροές και EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) με μικρότερη και φτηνότερη δανειακή επιβάρυνση. Έτσι οδηγηθήκαμε στην απόφαση να μην εισέλθει ο Όμιλος σε μία δύσκολη συναλλαγή με όλες τις αβεβαιότητες, όπως το ενδεχόμενο ενός υφεσιακού πληθωρισμού, λόγω της χρηματοοικονομικής δομής της συναλλαγής αυτής».

Εκκρεμεί η έγκριση

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη διοίκηση του Aktor η εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις αναμένεται να κλείσει έως 30 Σεπτεμβρίου. Εκκρεμεί η έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο επικεφαλής του Ομίλου συμπλήρωσε ότι η εξαγορά είναι καλυμμένη χρηματοδοτικά, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από την κερδοφορία, ενώ κατά της διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών υπενθύμισε ότι αναμένονται χρηματικές ροές άνω του 1,2 δις ευρώ από τις Παραχωρήσεις σε βάθος 10 ετών.

Όπως εκτίμησε επίσης η διοίκηση του εν λόγω ομίλου το 2025 τα EBITDA θα διαμορφωθούν στα 180 με 200 εκατ. ευρώ (pro forma) και θα αυξηθούν στα 400 εκατ. έως το 2030. Σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη α’ 6μήνου 2025 μίλησε για διατήρηση του μικτού περιθωρίου κέρδους (gross margin) στο 10% – 12% και του EBITDA margin στο 11%.

Ο γενικός διευθυντής επί των χρηματοοικονομικών του Ομίλου, Κώστας Αδαμόπουλος, υπογράμμισε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κερδοφορίας, η οποία σε αντίθεση με πέρυσι που υπήρχαν έκτακτα κέρδη από την πώληση ΑΠΕ στον όμιλο της ΔΕΗ, φέτος οφειλόταν σε επαναλαμβανόμενα κέρδη. Τόνισε, παράλληλα, ότι με την ολοκλήρωση των εξαγορών σε ΑΠΕ και Παραχωρήσεις, ο δανεισμός θα εξυπηρετείται από κάθε θυγατρική ξεχωριστά και δεν θα βαρύνει τον Όμιλο.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες εξαγορές στους τομείς που δραστηριοποιείται ο Όμιλος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

Για την εξαγορά της κατασκευαστικής εταιρίας Ενδελέχεια έχουν ολοκληρωθεί τα συμφωνητικά και απομένει η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στις ΑΠΕ αποκτήθηκε το 51% της Sunforce I και συζητείται η απόκτηση πακέτου 51% στην Sunforce IΙ κάτι που θα φέρει 300 MW (από Φ/Β) σε λειτουργία στο τέλος του 2025. Εξετάζονται, επίσης, 4 ακόμα συναλλαγές στις ΑΠΕ και έως το τέλος της χρήσης η μία θα έχει ολοκληρωθεί. Εκτιμάται ότι τέλος 2025 ο Όμιλος θα έχει σε λειτουργία 500 MW σε αιολικά και φωτοβολταϊκά.

Στον τομέα του Facility Management ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Oceanic και η ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού για τον κλάδο FM, αναμένεται την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου.