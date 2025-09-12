ΕΥΔΑΠ: Ακύρωσε το διαγωνισμό για το ΚΕΛ Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας

Την ακύρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ σε συνεδρίασή του την Τετάρτη.

Το έργο θεωρείται κομβικό για την Ανατολική Αττική και μένει να φανεί πόσο σύντομα η επιχείρηση νερού θα το δημοπρατήσει εκ νέου.

Ο διαγωνισμός είχε εκκινήσει το 2023. «Πάγωσε» έπειτα από την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) να ακυρώσει όλες τις προσφορές. Στην Αρχή είχαν προσφύγει όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία (αυτοί που είχαν αποκλειστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού της ΕΥΔΑΠ, αλλά και όσοι είχαν προκριθεί).

Σημειώνεται ότι είχαν απορριφθεί οι προσφορές των κοινοπραξιών Aktor – Άβαξ – Ηλέκτωρ, Intrakat – Envitec και Τέρνα – Thalis – Ηλιοχώρα. Αντιθέτως, η Επιτροπή Διαγωνισμού είχε αποδεχτεί τις προσφορές των Γκολιόπουλος – ΕΡΓΟΤΕΜ και ΜΕΤΚΑ – Μεσόγειος – Μεσόγειος Aqua.

Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η κατασκευή του ΚΕΛ Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης εκροών και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος χώρου.

Τόπος εκτέλεσης ήταν ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, θέση Πλατύ Χωράφι για το ΚΕΛ και θέση Ακρωτήριο Βελάνι για τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.