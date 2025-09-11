Βελτίωση επιδόσεων με αιχμή τις εξαγωγές για τη «ΜΕΓΑ»

Επιτυγχάνοντας καθαρή οργανική ανάπτυξης η ΜΕΓΑ Προϊόντα Προσωπικής Υγιεινής, παραμένει σε ανοδική τροχιά μεγεθών.

Κατά την περσινή χρήση καταγράφηκε για ακόμα μια φορά βελτίωση στις επιδόσεις και δη στην κερδοφορία, ενώ θετικό αποτύπωμα αναμένεται και για τη φετινή χρονιά.

Παρά την ιδιαίτερα προκλητική συγκυρία διεθνώς, οι προοπτικές για την εταιρεία είναι αισιόδοξες καθώς τόσο ενώ η στρατηγική ανάπτυξης νέων προϊόντων αλλά κυρίως η είσοδο σε νέες αγορές εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσουν μια αναπτυξιακή τροχιά στην ισχυρή χαρτοβιομηχανία. Ταυτόχρονα η στρατηγική απόφαση για «διαμερισμό» των πωλήσεων, που αποτρέπει τον κίνδυνο υψηλής εξάρτησης από μια μόνο αγορά δίνει σημαντική ευελιξία στην χαρτοβιομηχανία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η έκθεση στην αμερικάνικη αγορά είναι περιορισμένη συνεπώς ο αντίκτυπος από την επιβολή δασμών είναι διαχειρίσιμος και δεν αναμένεται να επηρεάσει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Εξαγωγές

Εξάλλου, η συνολική δυναμική των εξαγωγών είναι αυτή που ενισχύει σημαντικά την κερδοφορία της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η ΜΕΓΑ έχει παρουσία σε πάνω από 45 αγορές, με τις εξαγωγές να αποτελούν το 44,1% του τζίρου ενώ σε όγκο υπερβαίνουν το 50%.

Ωστόσο και στην εγχώρια αγορά η εταιρεία που δραστηριοποιείται με τα ισχυρά σήματα : Everyday, Babylino,Mega Wet Hankies, Pom Pom, Sani, Tipers διατηρεί θωρακισμένα ηγετικά μερίδια.

Σε ό,τι αφορά στην πορεία των μεγεθών το 2024, η ΜΕΓΑ εμφάνισε αύξηση εσόδων 2,35% στα 287,4 εκατ. ευρώ έναντι 280,8 εκατ. ευρώ το 2023.

Σημαντική ώθηση στις επιδόσεις του τζίρου έδωσαν για ακόμα μια φορά οι εξαγωγές. Σημειώνεται ότι την τελευταία δεκαετία, η εταιρεία κατάφερε να υπερ-δωδεκαπλασιάσει τις εξαγωγές της, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τις συνεργασίες της εκτός συνόρων.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα προ φόρων αποτελέσματα το 2024 ενισχύθηκαν κατά 9,3% στα 26,8 εκατ. ευρώ έναντι 24,5 εκατ. ευρώ το 2023 ενώ τα καθαρά κέρδη εμφάνισαν αύξηση περί το 4% στα 20,66 εκατ. ευρώ έναντι 18,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Όπως επισημαίνεται στην οικονομική έκθεση “η κερδοφορία της ΜΕΓΑ παρουσίασε άνοδο, σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα έτη, όπου η εταιρεία έχασε διψήφιο ποσοστό της κερδοφορίας της, ως αποτέλεσμα της απόφασής της να μην μετακυλήσει στον καταναλωτή παρά ελάχιστο μέρος των εξαιρετικά υψηλών ανατιμήσεων πρώτων υλών και ενέργειας που υπέστη, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Η βελτίωση στην κερδοφορία οφείλεται κατά ένα μικρό μέρος στη μερική αποκλιμάκωση του κόστους των πρώτων υλών και πρωτίστως στην εξαιρετική ενδυνάμωση των εξαγωγών της”.

Η εταιρεία έκλεισε το 2024 εμφανίζοντας συνολική καθαρή θέση 104,6 εκατ. ευρώ έναντι 89 εκατ. ευρώ το 2023.

Υποχρεώσεις

Οι συνολικές υποχρεώσεις της μειώθηκαν σε 115,2 εκατ. ευρώ έναντι 118 εκατ. ευρώ το 2023. Από το σύνολο των υποχρεώσεων περί τα 69,8 εκατ. ευρώ αφορούν σε βραχυπρόθεσμες, εκ των οποίων 40,3 εκατ. ευρώ είναι εμπορικές.

Για την περσινή χρήση η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις αρχές Σεπτεμβρίου ενέκρινε μέρισμα ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Σε επενδυτικό επίπεδο, η εταιρεία κατά το 2024 προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 25,8 εκατ. ευρώ, κεφάλαια που κατευθύνθηκαν σε αναβαθμίσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και ακίνητα. Η ΜΕΓΑ, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγούς προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη. Η παραγωγική μονάδα της εταιρείας βρίσκεται στην Αττική και είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο εξελιγμένες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνολικής έκτασης 75.794 τ.μ. (233.577 τ.μ. ιδιόκτητης γης).