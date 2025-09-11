Κύπρος: Skroutz Point στη Λάρνακα – Από Σεπτέμβριο και στη Λευκωσία

Την έναρξη της λειτουργίας Skroutz Last Mile (SLM) και την εγκατάσταση των πρώτων θυρίδων Skroutz Point στην Κύπρο ανακοίνωσε η Skroutz.

Skroutz Last Mile

Ήδη από τον Μάιο του 2025 η Skroutz διαθέτει αποθήκη στη Λάρνακα, ενώ τον Ιούνιο ξεκίνησαν και οι πρώτες παραδόσεις. Σήμερα, η SLM Κύπρου εξυπηρετεί όλη την Λάρνακα και στόχος είναι έως τα μέσα Οκτωβρίου να επεκταθεί στη Λευκωσία και στη συνέχεια να καλύψει επιλεγμένες περιοχές της Λεμεσού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι πελάτες που εξυπηρετούνται από την SLM Κύπρου απολαμβάνουν ήδη το live delivery tracking, τη λύση παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο που αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο την εμπειρία παράδοσης.

Skroutz Point

Οι αυτόματες θυρίδες Skroutz Point είναι γεγονός και στη μεγαλόνησο με την Λάρνακα να αποτελεί προς το παρόν την πρώτη πόλη της Κύπρου που τις φιλοξενεί.

Τα Skroutz Point προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ευελιξία.

Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται η εγκατάσταση των πρώτων Skroutz Point και στη Λευκωσία, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν τοποθετηθεί δεκάδες ακόμη σημεία παραλαβής σε όλη την Κύπρο.

«Στρατηγικής σημασίας αγορά» η Κύπρος

«Η Κύπρος αποτελεί για εμάς μια στρατηγικής σημασίας αγορά, στην οποία επενδύσουμε δυναμικά», δήλωσε ο CEO της Skroutz Last Mile, Αγαμέμνων Παπάζογλου, με αφορμή την ανακοίνωση.

«Με την SLM Κύπρου και τα Skroutz Point στην Κύπρο, δίνουμε τη δυνατότητα στους Κύπριους καταναλωτές να απολαμβάνουν μια ακόμα πιο εύκολη και γρήγορη αγοραστική εμπειρία», πρόσθεσε.