Στην εμπορική πλατφόρμα της Swixx εντάσσεται το χαρτοφυλάκιο της Lundbeck

Τη διανομή και αντιπροσώπευση του χαρτοφυλακίου της Lundbeck αναλαμβάνει η Swixx BioPharma AG για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένων Ισραήλ και Ρωσίας), Τουρκία και Λατινική Αμερική.

Η Swixx BioPharma AG είναι μια εμπορική πλατφόρμα διάθεσης και παροχής υπηρεσιών στον κλάδο της βιοφαρμακευτικής, με έδρα την Ελβετία, η οποία λειτουργεί σε χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως εμπορικός εταίρος για καινοτόμες βιοφαρμακευτικές εταιρείες. Με τη νέα συνεργασία αναλαμβάνει ως διανομέας και εμπορικός αντιπρόσωπος ολόκληρου του χαρτοφυλακίου της Lundbeck στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένων Ισραήλ και Ρωσίας), Τουρκία και Λατινική Αμερική.

Η συνεργασία έχει σχεδιαστεί ως μια ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης για όλα τα προϊόντα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) που διακινεί σήμερα η Lundbeck στις συγκεκριμένες αγορές, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς. Αυτό περιλαμβάνει φαρμακευτικές θεραπείες για ψυχιατρικές διαταραχές, όπως η μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και η σχιζοφρένεια, καθώς και μια καινοτόμα θεραπεία για την προφύλαξη από την ημικρανία. Εκτός των άλλων η Swixx θα υποστηρίξει επίσης την πρόσβαση ασθενών και ιατρών στο ώριμο χαρτοφυλάκιο της Lundbeck, το οποίο περιλαμβάνει αρκετά ευρέως γνωστά φάρμακα.

Με αφορμή τη συμφωνία ο γενικός διευθυντής της Swixx BioPharma για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Γιώργος Μπίθας, επεσήμανε ότι αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Swixx στην Ελλάδα και την Κύπρο και θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον τομέα των θεραπειών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ενώ, θα διασφαλίσει τη συνεχή πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες για παθήσεις όπως η κατάθλιψη, η σχιζοφρένεια και η ημικρανία.

Οι εμπορικές πλατφόρμες όπως η Swixx BioPharma AG, είναι πολύ διαδεδομένες στη διεθνή αγορά ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το μοντέλο έχει εισχωρήσει και στην Ελλάδα. Λειτουργούν παρέχοντας στις φαρμακευτικές – εταίρους τους, πλήρη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους σε χώρες όπου οι εταίροι τους αποφασίζουν να μην εισέλθουν ή να αποχωρήσουν.