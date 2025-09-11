ElvalHalcor: Αύξηση στα (a-EBITDA) και στα έσοδα στο α’ εξάμηνο 2025

Η αύξηση της οργανικής κερδοφορίας καθώς και η αύξηση του όγκου πωλήσεων καθόρισαν την τελική εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου της ElvalHalcor, παρά τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος, της αύξησης στα κόστη ενέργειας και της αποκλιμάκωσης των τιμών του μετάλλου στο LME κατά το Q2’25 λόγω της ανησυχίας για την επιβολή εμπορικών δασμών έναντι του Q1’25.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο Όμιλος μέσω των επενδύσεών του που υλοποιεί λελογισμένα εστιάζει σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των παγκόσμιων μέγα-τάσεων (megatrends) βιωσιμότητας, παρά τις κανονιστικές και εμπορικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών εξελίξεων που θα επιδράσουν στο διεθνές εμπόριο και αναμένεται να δημιουργήσουν περαιτέρω προκλήσεις για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, τον σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών.

Ειδικότερα κατά 18,1% αυξήθηκε η οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) του ομίλου φτάνοντας στα 134,4 εκατ. ευρώ έναντι 113,8 εκατ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2024. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 74,0 εκατ. ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 51,0 εκατ. ευρώ του Α’ εξαμήνου του 2024, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 70,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,1891 ευρώ ανά μετοχή) από 46,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (ή 0,1250 ευρώ ανά μετοχή).

Σημειώθηκε περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 111,4 εκατ. ευρώ από τις 30.06.2024 και μείωση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους κατά 23,3%. Ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,1% έναντι του Α’ εξαμήνου του 2024, λόγω της αυξημένης ζήτησης από τον τομέα της συσκευασίας του κλάδου αλουμινίου. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.331 ευρώ ανά τόνο το Α’ εξάμηνο του 2025 έναντι 2.181 ευρώ ανά τόνο το αντίστοιχο διάστημα του 2024, δηλαδή αυξημένη κατά 6,9%. Η μέση τιμή του χαλκού ήταν 8.641 ευρώ ανά τόνο έναντι 8.410 ευρώ ανά τόνο το αντίστοιχο διάστημα του 2024, αυξημένη κατά 2,7%, ενώ η μέση τιμή του ψευδαργύρου ανήλθε σε 2.516 ευρώ ανά τόνο έναντι 2.442 ευρώ ανά τόνο το Α’ εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 3,1%.

Δηλώσεις

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του κλάδου αλουμινίου, Νικόλαο Καραμπατέα «κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 πετύχαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα. Διατηρήσαμε ένα ισορροπημένο προϊοντικό μίγμα και καταφέραμε να επιτύχουμε ανάπτυξη, τόσο για τα προϊόντα της άκαμπτης, όσο και της εύκαμπτης συσκευασίας, και παράλληλα ενισχύσαμε περαιτέρω τη θέση μας στον κλάδο των μεταφορών. Η επίδοση του κλάδου μας — αύξηση 46% στη λειτουργική κερδοφορία σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2024, παρά το αυξημένο ενεργειακό κόστος — αναδεικνύει την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων μας». Να σημειωθεί ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του κλάδου ανήλθε σε 23,8 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 22,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του κλάδου χαλκού, Πάνος Λώλος, ανέφερε πως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η κερδοφορία μας παρέμεινε ισχυρή, παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Αυτό χαρακτηρίστηκε από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και την εντεινόμενη διεθνή αβεβαιότητα. Σημαντική προτεραιότητα για μας είναι η μείωση του κόστους και η βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης. Σε συνδυασμό με την πρόσφατη ολοκλήρωση του επενδυτικού μας προγράμματος, ο στρατηγικός αυτός προσανατολισμός του κλάδου ενισχύει τις δυνατότητες μας, ώστε να διευρύνουμε το πελατολόγιό μας και να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μας».

Ειδικότερα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ολοκληρώθηκαν επενδύσεις στον τομέα του χαλκού για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και την διεύρυνση της γκάμας του υφιστάμενων προϊόντων της Sofia Med. Πιο συγκεκριμένα, οι επενδύσεις που αφορούσαν τον τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ για τη θυγατρική Sofia Med ανήλθαν σε 7,0 εκατ. ευρώ.