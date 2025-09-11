Πέντε οι «μονομάχοι» για το Μουσείο Ολοκαυτώματος

Με τη συμμετοχή πέντε ενδιαφερομένων υποψηφίων αναδόχων, από τους επτά αρχικά ενδιαφερόμενους, ολοκληρώνεται εντός του Οκτωβρίου ο διαγωνισμός για την ανέγερση του εμβληματικού Μουσείου Ολοκαυτώματος Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές της «Ν», έχουν σταλεί τα τεύχη δημοπράτησης στους υποψηφίους αναδόχους, που αρχικά ήταν επτά αλλά τελικά αναμένεται να καταθέσουν προσφορές οι πέντε, μεταξύ των οποίων οι μεγάλοι κατασκευαστικοί Όμιλοι ΜΕΤΚΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ και ΑΒΑΞ.

Εντός του Οκτωβρίου θα κατατεθούν οι προσφορές και θα αξιολογηθούν και τον Νοέμβριο εκτιμάται ότι θα έχει επιλεγεί ο ανάδοχος, ώστε να ξεκινήσει το έργο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός διετίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ, κύριος του έργου είναι η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και project manager είναι η ένωση εταιρειών «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» και Hill International.

Το project χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας με 10 εκατ. ευρώ, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επίσης με 10 εκατ., από το ελληνικό δημόσιο με 18 εκατ. ευρώ, αλλά και από δωρεές όπως το 1 εκατ. ευρώ του προέδρου και CEO της Pfizer, Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά από το Βραβείο Genesis που του έχει απονεμηθεί και από άλλους χορηγούς από το εξωτερικό.

Σύντομα ολοκληρώνονται οι πρόδρομες εργασίες που εκτελεί η κοινοπραξία των εταιρειών ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ – OFS. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος κατασκευάζεται δίπλα στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, από όπου το 1943 αναχώρησαν τα τρένα με 50.000 Εβραίους της Θεσσαλονίκης με προορισμό τα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης, θα έχει συνολική επιφάνεια περίπου 9.000 τ.μ., θα αποτελείται από έξι υπέργειους και δύο υπόγειους ορόφους και θα αναπτύσσεται γύρω από ένα μικρό αστικό άλσος. Πέρα από τους αίθουσες της μόνιμης έκθεσης, θα περιλαμβάνει αίθουσες περιοδικών εκθέσεων, αρχείων, εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και χώρους πολλαπλών χρήσεων και αναψυχής και γραφεία διοίκησης, ενώ στο διπλανό ακίνητο θα δημιουργηθεί υπαίθριος χώρος στάθμευσης.

Την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης συνυπογράφουν τα αρχιτεκτονικά γραφεία Efrat Kowalsky Architects από το Ισραήλ, Heide von Beckerath από τη Γερμανία και Π. Μακρίδης & Συνεργάτες Α.Ε. από τη Θεσσαλονίκη.