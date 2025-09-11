Προ των πυλών το ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου εκτιμά η διοίκηση του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα ότι θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης 7ετούς κοινού ομολογιακού δανείου, έως 500 εκατ. με ελάχιστο ποσό τα 350 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε χθες, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες της «Ν» την προηγούμενη εβδομάδα, το νέο ομολογιακό θα προχωρήσει μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (Δημόσια Προσφορά) και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τμήμα του νέου δανείου θα διατεθεί για την αποπληρωμή του ομολογιακού που είχε εκδώσει ο Όμιλος το 2020, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2027 και επιτόκιο 2,75% και ένα άλλο στις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου.

Ενισχυμένες επιδόσεις

Σύμφωνα και με τα αποτελέσματα 6μήνου που ανακοινώθηκαν χθες ο ΓΕΚ Τέρνα έχει εξασφαλίσει σημαντικές σταθερές χρηματικές ροές από τις συμβάσεις παραχώρησης, ο τζίρος και η λειτουργική του κερδοφορία κινείται ανοδικά, το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του έχει διαμορφωθεί στα 6,3 δισ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) σε 117 εκατ., έναντι 153 εκατ. την 31.12.2024.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του ΓΕΚ Τέρνα παρουσίασαν αύξηση 44% στα 1.957 εκατ., τα κέρδη προ φόρων 52% στα 87 εκατ., η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) 84%, στα 317 εκατ. με το περιθώριο (adj.EBITDA margin) στο 16% έναντι 12% σε συνέχεια του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων.

Αξιοσημείωτη είναι η απόδοση του τομέα Παραχωρήσεων, με τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα (αύξηση κατά 100% και 114% αντίστοιχα), αντιστοιχώντας στο 53% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Ο τομέας Κατασκευής παρουσίασε αύξηση εσόδων 41% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 49%. Αναφορικά με τον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό συνεχίστηκαν οι ανταγωνιστικές πιέσεις και η μεταβλητότητα της αγοράς, με τον Όμιλο να επιτυγχάνει ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία και διατήρηση μεριδίων αγοράς.

Η διοίκηση του Ομίλου επισημαίνει ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμές και σταθερές ροές εσόδων. Περαιτέρω ενίσχυση της αναμένεται σταδιακά με τη λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων, όπως η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο Καστελίου, τα έργα διαχείρισης υδάτων και απορριμμάτων κ.α.

Βάσει επίσης των αποτελεσμάτων το Συνολικό Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος του Ομίλου (περιλαμβανομένων και των συμβάσεων project finance – δανεισμός χωρίς αναγωγή) διαμορφώθηκε σε 3.120 εκατ., έναντι 3.258 εκατ. ευρώ.

Τα Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων ύψους 83 εκατ.) διαμορφώθηκαν σε 1.464 εκατ., εκ των οποίων 748 εκατ. σε επίπεδο Μητρικής. Εντός του Α’ Εξαμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή κοινού ομολογιακού δανείου του 2018, ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Ενεργειακές προσδοκίες

Σημαντική εξέλιξη για τη στρατηγική του Ομίλου αναφορικά με την παρουσία του στον τομέα της ενέργειας αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία με τη Motor Oil για τη δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρίας με την συγχώνευση των δραστηριοτήτων των δύο Ομίλων στον συγκεκριμένο τομέα και τη δημιουργία ενός νέου ενεργειακού πόλου υπό κοινό έλεγχο (50/50). Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, τελεί υπό την πλήρωση σειράς αιρέσεων (αρχή ανταγωνισμού, ΡΑΑΕΥ, Γ.Σ. εταιρειών) και αναμένεται στις αρχές του 2026. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, ο ΓΕΚ Τέρνα θα λάβει μετρητά ύψους 128 εκατ. ευρώ.