Στην Dimand ακίνητο της Reds στις Γούρνες Ηρακλείου

Στην ιδιοκτησία της Dimand πέρασε το ακίνητο εμβαδού 346 χιλ. τ.μ. στην περιοχή Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης, έναντι τιμήματος 40,1 εκατ. ευρώ.

Είναι το ένα από τα 4 ακίνητα που έχει συμφωνήσει να εξαγοράσει από τη θυγατρική του Ελλάκτωρ, Reds.

Για τα υπόλοιπα τρία αποφασίστηκε από τις Dimand και Reds η παράταση των σχετικών συμβάσεων μέχρι την πλήρωση προαπαιτούμενων ενεργειών η οποία εκτιμάται θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2025. Πρόκειται για την έκταση συνολικού εμβαδού περίπου 319 χιλ. τ.μ. στη θέση κτήμα Καμπά, στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης και τα οικόπεδα επιφάνειας 4,4 χιλ. τ.μ. και 1,3 χιλ. τ.μ. (στο τελευταίο βρίσκεται διατηρητέο οίκημα 0,7 χιλ. τ.μ.) στη θέση Τρίγωνο Καμπά του Δήμου Παλλήνης.

Σημειώνεται ότι το ακίνητο των 346 στρεμμάτων στην Κρήτη με παραλιακό μέτωπο μήκους 600 μέτρων, είναι «προικισμένο» με ποικίλες χρήσεις, τουριστικές με δυνατότητα λειτουργίας και καζίνο, εμπορίου, γραφείων, χώρων πολιτισμού κ.α.

Η ανάπτυξή του θα γίνει βάσει Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης το οποίο προβλέπει δύο ζώνες.

Η ζώνη Α έκτασης 29.113 τ.μ. στο νότιο τμήμα του ακινήτου με «πρόσωπο» στην παλαιά Εθνική οδό έχει λάβει τη χρήση «Θεματικά Πάρκα – Εμπορικά Κέντρα – Αναψυχή» με συντελεστή δόμησης 0,4 και μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 40%.

Η ζώνη Β έκτασης 316.454 τ.μ. με χρήση «Τουρισμός – Αναψυχή» χωροθετείται προς βορρά με «πρόσωπο» στη θάλασσα και διαθέτει συντελεστή δόμησης 0,15 και μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 20%.