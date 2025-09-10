Θεσσαλονίκη – Έρευνα: Υψηλό το ποσοστό αποδοχής των παρεμβάσεων του Ε.Ε.Θ. – Το Φορολογικό το μεγάλο «αγκάθι» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας της εταιρείας OPINIONPOLL που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.), με στόχο την διερεύνηση των προκλήσεων, των αναγκών και των προοπτικών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Η ολοκληρωμένη έρευνα παρουσιάστηκε σε Συνέντευξη Τύπου στην έδρα του Ε.Ε.Θ. από τον Πρόεδρο Κυριάκο Μερελή, ενώ την εξειδίκευση των στοιχείων πραγματοποίησε ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll Ζαχαρίας Ζούπης.

Από τα ευρήματα της προκύπτει πολύ υψηλό ποσοστό αποδοχής των παρεμβάσεων που έχει υλοποιήσει η νέα Διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τους τελευταίους εννέα μήνες, για σημαντικά θέματα που αφορούν Επιχειρήσεις- Μέλη του.

Ταυτόχρονα, διατυπώνεται απαισιοδοξία για το μέλλον, με την φορολογία και το ενεργειακό κόστος να αναδεικνύονται ως τα μεγάλα προβλήματα της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας του Νομού Θεσσαλονίκης.

Στην εναρκτήρια τοποθέτηση του ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Θ. τόνισε «Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.) εγκαινιάζουμε μια νέα περίοδο στοχεύοντας στην εξωστρέφεια, την αλληλεπίδραση και τη στενότερη επικοινωνία με τους συναδέλφους μας ελεύθερους επαγγελματίες.

Η έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο των 100 ετών από την ίδρυση του Επιμελητηρίου μας, η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το Ε.Ε.Θ., ουσιαστικά επιβεβαίωσε όσα λέγαμε εδώ και δέκα περίπου μήνες ως νέα Διοίκηση.

Αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως ένα Επιμελητήριο το οποίο θέλουμε να είναι ηγέτης και να ασκεί παρέμβαση σε όλα τα ζητήματα που εμείς θεωρούμε ότι επηρεάζουν την λειτουργία της οικονομίας μας, των επιχειρήσεων και των μελών μας.

Όταν 8 ή 9 στους 10 λένε ότι κινείσαι προς την σωστή κατεύθυνση, αυτή η μεγάλη αποδοχή των μελών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη τους στο έργο της Διοίκησής μας και μας γεμίζει με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά.

Κεφαλαιώδες θέματα που οι συνάδελφοί μας δίνουν περισσότερη βαρύτητα στην λειτουργία των επιχειρήσεων τους είναι η μείωση των πολύ υψηλών συντελεστών φορολόγησης, ο άτυπος και αναχρονιστικός τρόπος τεκμαρτού προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, το περίκλειστο τραπεζικό σύστημα που ανοίγει τις κάνουλες της χρηματοδότησης μόνο στους λίγους, η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπου και εκεί παρατηρούμε ότι υπάρχει μία κατεύθυνση προς τους λίγους και τους ισχυρούς. Η ακρίβεια και η κερδοσκοπία που παρατηρείται αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, είναι ένα μείζον πρόβλημα που και αυτό μας απασχολεί.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτό της επαγγελματικής στέγης που έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέσα από την έρευνα βγάζουνε μία κραυγή αγωνίας, μία απαισιοδοξία η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα ανασχεθεί από τις εξαγγελίες που πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 25/08/2025 έως

02/09/2025, σε 1202 Επιχειρήσεις – Μέλη του Ε.Ε.Θ., με την μέθοδο τηλεφωνικών συνεντεύξεων βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Βασικά ευρήματα

Θέματα επιμελητηρίου

– Τα θέματα που οι Επιχειρήσεις – μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου θεωρούν ότι το Επιμελητήριο πρέπει να ασκήσει πίεση είναι: Το φορολογικό με 74.5%, η μείωση του κόστους ενέργειας με 31.3% , η διευκόλυνση στον δανεισμό και μέτρα χρηματοδότησης με 27.1%, μέτρα εκσυγχρονισμού των Επιχειρήσεων και επιδότησης τους με 17.4% και η ρύθμιση των χρεών με 9.2%.

– Απήχηση παρεμβάσεων της νέας Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τους τελευταίους εννέα μήνες

Πιο συγκεκριμένα:

-Το 89.6% βλέπει θετικά την πρόταση για μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α στις συναλλαγές με την χρήση τραπεζικών καρτών και παράλληλη μείωση των τραπεζικών προμηθειών.

-Το 82% βλέπει θετικά το αίτημα για πάγια ρύθμιση 36 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο (από 24 που είναι σήμερα) και μια έκτακτη ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη άνω των 20.000 ευρώ.

-Το 79.3% βλέπει θετικά τις πρωτοβουλίες για την εξάλειψη του παρεμπορίου

-Το 77.5% βλέπει θετικά την πρόταση για πλαφόν αυξήσεων στις επαγγελματικές μισθώσεις και προστασία της επαγγελματικής στέγης με ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 12 έτη και δικαίωμα εκ μέρους του μισθωτή τετραετούς παράτασης

-Το 76.3% για την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών των τραπεζών

-Το 76.3% συμφωνεί με την δέσμη προτάσεων για την αναβάθμιση της ιστορικής αγοράς Καπάνι

-Το 66.3% είναι θετικό στην συνεργασία με Δήμους για την δημιουργία Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων

-Οι Επιχειρήσεις- μέλη του Επιμελητηρίου θέλουν να ενημερώνονται για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Ε.Ε.Θ κατά 88.4% με mail/ newsletter , κατά 3.5% με sms και 5.4% μέσω social media

Κεντρικά θέματα

-Το 54.4% θεωρούν ότι η επόμενη περίοδος δεν θα είναι καλύτερη περίοδος για την επιχειρηματικότητα και την Επιχείρησή τους, ενώ το 41.9% πιστεύουν ότι θα είναι καλύτερη περίοδος.

Θετικότερη είναι η αντίληψη των Επιχειρήσεων στις Υπηρεσίες που το 51.1% θεωρούν ότι η επόμενη θα είναι καλύτερη περίοδος έναντι ενός 45.8% έχει αντίθετη άποψη.

Πιο αρνητική είναι η ατμόσφαιρα στο Εμπόριο όπου το 66.9% είναι απαισιόδοξο έναντι 31.5% που είναι αισιόδοξο και στην Εστίαση / Τουρισμό ( 51.8% απαισιόδοξο, 34.6% αισιόδοξο).

-Σε σχέση με την σύγκριση του φετινού τζίρου μέχρι αυτή την στιγμή, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, η εικόνα εμφανίζεται κυριολεκτικά χωρισμένη στα τρία : Το 31.6% δηλώνει ότι έχει περίπου τον ίδιο τζίρο με πέρυσι, το 31.2% υψηλότερο και τον 30.4% χαμηλότερο.

Εμφανίζεται διαφοροποίηση ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης. Στο εμπόριο το 37% δηλώνει υψηλότερο τζίρο έναντι του 27.6% που δηλώνει χαμηλότερο, ενώ στις Υπηρεσίες το 35.4% δηλώνει υψηλότερο τζίρο έναντι 22.8% που δηλώνει χαμηλότερο.

-Ως βασικοί λόγοι μείωσης του τζίρου αναδεικνύονται η ακρίβεια με 55.36%, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος με 45.54% και ακολουθούν οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες με 12.5%, η στροφή σε ψηφιακές αγορές με 5.8%και το παρεμπόριο με 4%.

-Ως βασικά προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αναδεικνύονται με διαφορά η φορολογία με 68.8% και το υψηλό λειτουργικό κόστος με 41.2%.

Ακολουθούν η γραφειοκρατία με 25%, η μη πρόσβαση στην χρηματοδότηση με 16.9%, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού με 15.3% και ο εξοπλισμός, αναβάθμιση υποδομών με 2.3%.

-Στην ερώτηση για τους παράγοντες που επιβαρύνουν τις Επιχειρήσεις πρώτο με διαφορά προκύπτει το φορολογικό με 71.7% και ακολουθούν το ενεργειακό κόστος με 29%, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ( εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π), το ύψος του ενοικίου της έδρας της Επιχείρησης με 13%, οι οφειλές για αποπληρωμή τραπεζικών δανείων και καρτών με 5.9% και οι οφειλές προς τους προμηθευτές με 4.7%.

-Το 39.8% δηλώνει ότι η φορολόγηση με βάση το τεκμαρτό εισόδημα επέδρασε αρνητικά στις Επιχειρήσεις, ενώ το 48.2% ότι είχε ουδέτερη επίδραση. Στις Ατομικές Επιχειρήσεις είναι αρκετά πιο ενισχυμένη η άποψη για αρνητική επίδραση με 46,5%, ενώ άποψη για ουδέτερη επίδραση έχει το 43.6%.

Ωστόσο γενικότερα, μια συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 84% ( άθροισμα ΝΑΙ και μάλλον ΝΑΙ) πιστεύει ότι χρειάζεται κατάργηση του συγκεκριμένου τρόπου φορολόγησης και η αντικατάστασή του από ένα αναλογικότερο και πιο δίκαιο σύστημα.

-Το 72.3% πιστεύει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού έπρεπε να προκύψει μέσα από κοινωνικό διάλογο και συλλογικές συμβάσεις και όχι μονομερώς όπως έπραξε η Κυβέρνηση με το 22% να έχει αντίθετη άποψη.

Πάντως, μια συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 92.7% ( ΝΑΙ και μάλλον ΝΑΙ) θεωρεί ότι χρειάζεται η αύξηση του μισθολογικού κόστους, να συνοδευτεί με την άμεση μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών επιβαρύνσεων. Αντίθετη άποψη έχει το 5.9%.

– Το 62.8% θεωρεί πολύ και αρκετά αναγκαία για την ανάπτυξη της Επιχείρησης την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω δανεισμού , το 16.5% λίγο και το 19.85 καθόλου.

– Ωστόσο, αναδεικνύεται σειρά προβλημάτων ως προς την χρηματοδότηση . Ως προς την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό προβλήματα αναφέρονται το υψηλό κόστος δανεισμού με 37.6%, το κλειστό τραπεζικό σύστημα με 22.4% και οι οφειλές που έχει η Επιχείρηση με 5.3%, ενώ το 34.1% δηλώνει ότι δεν έχει πρόβλημα χρηματοδότησης.

– Ως προς τα αναπτυξιακά προγράμματα, κυρίαρχη άποψη είναι ότι με τον τρόπο που μοιράζονται , βασικά ωφελούνται οι πιο μεγάλες Επιχειρήσεις, ενώ το 21.2% θεωρεί ότι μπορούν να πάρουν όλες οι Επιχειρήσεις ανάλογα με την πρόταση που καταθέτουν. Η εικόνα που ανακύπτει από την έρευνα είναι ότι το 70.9% δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο αναπτυξιακό πρόβλημα , με το 28.2% να έχει ενταχθεί.

– Η πλειοψηφία των Επιχειρήσεων επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος. Πιο συγκεκριμένα . πολύ και αρκετά επηρεάζεται αρνητικά το 61.5% , ενώ όχι ιδιαίτερα δηλώνει το 37.9%.

– Το 36.1% δηλώνει ότι δεν έχει ανάγκη τώρα ανάγκη νέων προσλήψεων , άρα υπάρχει πλειοψηφία όσων έχουν. Ωστόσο υπάρχουν παράγοντες που εμποδίζουν προσλήψεις προσωπικού. Επί του συνόλου όσων απάντησαν :Το 28% έχει ανάγκη, αλλά δυσκολεύεται να βρει εργαζομένους με τα απαραίτητα προσόντα, το 25.5% έχει ανάγκη αλλά δεν του επιτρέπουν τα οικονομικά της Επιχείρησης να κάνει προσλήψεις και το 14.4% αναφέρει ότι δεν υπάρχει επαρκής επιδότηση προγραμμάτων απασχόλησης.

– Η πλειοψηφία των Επιχειρήσεων δηλώνει ότι τα βγάζει πολύ και αρκετά δύσκολα ως προς τις πληρωμές των συνολικών οφειλών της επιχείρησης. Το 13% δηλώνει πολύ δύσκολα και το 37.6% σχετικά δύσκολα. Το 48.1% δηλώνει σχετικά εύκολα.

Ταυτόχρονα το 85.8%( ΝΑΙ και μάλλον ΝΑΙ) δηλώνει ότι καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα της Επιχείρησης , με το 13.2% να δηλώνει αδυναμία.

– Υπάρχει απαισιοδοξία ως προς την βιωσιμότητα Επιχειρήσεων από τον ένα περίπου στους τρεις . Το 20.8% δηλώνει λίγο και το 10.3% καθόλου αισιόδοξο για τις προοπτικές και την βιωσιμότητα της Επιχείρησής του. Το 24.7% δηλώνει πολύ αισιόδοξο και το 42.9% αρκετά.

Αναλυτικά η μέτρηση της Opinion Poll