Snappi: Η πρώτη ελληνική Neobank ανατρέπει τα δεδομένα στο τραπεζικό σύστημα

Η Snappi, με έδρα τα Ιωάννινα, ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της, προσφέροντας μια 100% ψηφιακή τραπεζική εμπειρία μέσω της εφαρμογής της, διαθέσιμη πλέον σε App Store και Google Play για όλους τους Έλληνες φορολογούμενους.

Αυτή η εξέλιξη δεν είναι απλώς ένα νέο προϊόν στην αγορά, αλλά ένα βήμα προς την εκδημοκρατισμό του banking, ειδικά σε μια χώρα που έχει βιώσει βαθιές χρηματοοικονομικές προκλήσεις και πλέον αγκαλιάζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με ταχείς ρυθμούς.

Η Snappi, ξεχωρίζει ως η πρώτη ελληνική neobank που λειτουργεί ως πλήρες πιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς φυσικά καταστήματα, η πλατφόρμα βασίζεται αποκλειστικά σε mobile εφαρμογή, επιτρέποντας στους χρήστες να ανοίξουν λογαριασμό μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς γραφειοκρατία ή επισκέψεις σε τράπεζες. Οι πελάτες λαμβάνουν άμεσα δωρεάν ψηφιακή χρεωστική κάρτα, με δυνατότητα έκδοσης φυσικής, ενώ ο λογαριασμός συνοδεύεται από ελληνικό IBAN και πλήρη ενσωμάτωση στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ. Αυτό σημαίνει άμεσες πληρωμές IRIS, μεταφορές χρημάτων, πληρωμές λογαριασμών και συμβατότητα με το χτίσιμο αφορολόγητου – όλα χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Μηδενικές χρεώσεις, υψηλό επιτόκιο και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση: Τα οφέλη που ξεχωρίζουν

Η Snappi συνδυάζει την ευκολία του fintech με την ασφάλεια μιας παραδοσιακής τράπεζας, προσφέροντας μηδενικές χρεώσεις σε όλες τις βασικές υπηρεσίες – από μεταφορές SEPA και διασυνοριακές συναλλαγές μέχρι αγορές στο εξωτερικό. Επιπλέον, παρέχει επιτόκιο 3% για καταθέσεις έως 1.000 ευρώ, το υψηλότερο στην αγορά, βοηθώντας τους χρήστες να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις τους χωρίς ρίσκο. Ως μέλος του συστήματος εγγύησης καταθέσεων, η Snappi διασφαλίζει την προστασία των κεφαλαίων έως 100.000 ευρώ ανά καταθέτη, ενώ ενσωματώνει προηγμένα μέτρα ασφαλείας όπως πολυπαραγοντική πιστοποίηση, end-to-end κρυπτογράφηση και συνεχή παρακολούθηση συστήματος.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά είναι η 24/7 ζωντανή εξυπηρέτηση πελατών στην ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά από ανθρώπους – χωρίς bots ή τυποποιημένες απαντήσεις. Αυτό καθιστά τη Snappi τη μοναδική neobank στην Ευρώπη με τέτοια υπηρεσία, τονίζοντας την εστίαση στην ανθρώπινη επαφή σε έναν ψηφιακό κόσμο. Επιπλέον, η πλατφόρμα περιλαμβάνει εργαλεία χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, AI-driven insights για εξατομικευμένες συμβουλές και πρακτικές οδηγίες για τη διαχείριση χρημάτων, βοηθώντας ιδιαίτερα νέους, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και όσους αισθάνονται αποκλεισμένοι από το παραδοσιακό banking.

Η Snappi φέρνει επίσης το Snappi Pay Later, μια καινοτόμο υπηρεσία που επιτρέπει πληρωμές σε 4 άτοκες δόσεις για e-shopping, χωρίς πιστωτική κάρτα. Επιπλέον, η τράπεζα απευθύνεται και σε επιχειρήσεις, προσφέροντας ευέλικτες λύσεις πληρωμών, υποστήριξη e-commerce και embedded finance για αύξηση πωλήσεων και ικανοποίησης πελατών.

Η σημασία για την ελληνική οικονομία και το μέλλον του Banking

Η άφιξη της Snappi έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την ελληνική οικονομία, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιταχύνεται, με πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ελλάδα» να ενισχύουν την υιοθέτηση fintech λύσεων. Ως μέρος του αναπτυσσόμενου startup οικοσυστήματος της χώρας, η Snappi όχι μόνο προάγει την οικονομική συμπερίληψη αλλά και ενισχύει τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα, πιέζοντας τις παραδοσιακές τράπεζες να καινοτομήσουν. Με έμφαση στη βιωσιμότητα και την εκπαίδευση, η neobank στοχεύει να γίνει ο καθημερινός σύμμαχος των Ελλήνων, από φοιτητές και ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι μικρές επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το https://www.snappibank.com/ ή ακολουθήστε τη Snappi στα social media.

Η εποχή του απλού, δίκαιου και ψηφιακού banking μόλις ξεκίνησε – και η Snappi είναι εδώ για να την οδηγήσει.