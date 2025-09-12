Γιατί ο Περιστέρης… «μαγειρεύει» παρά το ταμείο του 1,5 δισ. ευρώ

Των φρονίμων των παιδιών πριν… πεινάσουν μαγειρεύουν, λέει τόσο ο θυμόσοφος λαός όσο και ο Γιώργος Περιστέρης, δηλαδή ο ιθύνων νους του μεγαλύτερου «παίχτη» στον κλάδο των Κατασκευών και των Παραχωρήσεων.

Ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προς έκπληξη πολλών, ετοιμάζεται λίαν συντόμως να «σηκώσει» έως και 500 εκατ. ευρώ από την αγορά, μέσω της έκδοσης ενός νέου ομολόγου, το οποίο στη συνέχεια θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο έμπειρος επιχειρηματίας, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη πώληση ενεργειακής εταιρείας στην ιστορία της Ελλάδας (Τέρνα Ενεργειακή), έχει αποφασίσει να δράσει προληπτικά και να αξιοποιήσει την τρέχουσα ευνοϊκή συγκυρία, προκειμένου να «μαζέψει» έγκαιρα την απαιτούμενη ρευστότητα για την «τακτοποίηση» των υποχρεώσεων των επόμενων ετών.

Κάπως έτσι, επιλέγει να βγει στις αγορές σχεδόν 1,5 χρόνο πριν χρειαστεί να αποπληρώσει το προηγούμενο ομόλογο, το οποίο εκδόθηκε το 2020 και λήγει το 2027. Να σημειωθεί ότι στα πλάνα υπάρχει και η αποπληρωμή ακόμη ενός ομολόγου, η προθεσμία της οποίας, βέβαια, εκπνέει το 2028.

Ο Γιώργος Περιστέρης, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την αγορά, προτιμά να αυξήσει τη «δύναμη πυρός» και για έναν δεύτερο λόγο (πέραν της αποπληρωμής των προηγούμενων ομολόγων), ο οποίος αφορά την υλοποίηση του φιλόδοξου επιχειρηματικού σχεδίου.

Κάπως έτσι, μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα κατευθυνθεί τόσο σε εν εξελίξει projects, όσο και σε κεφάλαιο κίνησης.

Ταμείο 2 δισ. ευρώ

Ας έχουμε υπόψη ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονται αυτήν τη στιγμή σε 1,464 δισ. ευρώ, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και την έκδοση των 500 εκατ. ευρώ, τότε ανεβαίνουν στην περιοχή των 2 δισ. ευρώ.

Ένα τόσο μεγάλο ταμείο, ακόμη κι αν ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ξεπερνά τα 5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του νέου ομολόγου), σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο από την αγορά.

Κι αυτό είναι κάτι, το οποίο το γνωρίζει ο Γιώργος Περιστέρης, με το «αφεντικό» της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να στέλνει ένα σαφές μήνυμα ισχύος για την επόμενη ημέρα.

Μια επόμενη ημέρα, η οποία περιλαμβάνει αφενός ένα ανεκτέλεστο έργων 6,3 δισ. ευρώ, αφετέρου μια δυναμική παρουσία σ’ όλους τους βασικούς αυτοκινητόδρομους της χώρας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)