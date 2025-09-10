Το υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει τις επενδύσεις της ELPEN

Με 14 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης υποστηρίζεται η επένδυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ELPEN στο Πικέρμι και το νέο πρότυπο κέντρο έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας “Athens LifeTech Park” στα Σπάτα.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε κατά την επίσκεψή του στις τρεις παραγωγικές μονάδες της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ELPEN στο Πικέρμι και το νέο πρότυπο κέντρο έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας “Athens LifeTech Park” στα Σπάτα, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η επένδυση έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις, υποστηρίζεται από το υπουργείο Ανάπτυξης με 14 εκατ. ευρώ – επιχορήγηση και φοροαπαλλαγές – και δημιουργούνται 1.600 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος μαζί με τη γενική γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη ενημερώθηκαν για την πορεία του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος της ELPEN, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εργοστασίου στο Πικέρμι, την κατασκευή νέας παραγωγικής μονάδας στην Κερατέα, την λειτουργία του Athens LifeTech Park στα Σπάτα και την ίδρυση μονάδας παραγωγής ογκολογικών φαρμάκων στην Τρίπολη, με την Win Medica.

Με αφορμή την επίσκεψη αυτή ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στις ανακτήσεις χρημάτων παλαιών επενδυτικών σχεδίων λέγοντας: «Ανακτούμε τα χρήματα απ’ όσους τα τελευταία 20 χρόνια πήραν προκαταβολές, αλλά δεν ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις τους. Ήδη 66 εκατ. ευρώ οδεύουν στα κρατικά ταμεία και συνεχίζουμε την προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε χρήματα για σοβαρούς παραγωγικούς σκοπούς».

Θεόδωρος Τρύφων: Η ELPEN σχεδιάζει ήδη την επόμενη πενταετία

Από την πλευρά του, ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, co-CEO της ELPEN, τόνισε η ELPEN σχεδιάζει ήδη την επόμενη πενταετία, σε συνεργασία με την πολιτεία, για το πώς οι πόροι του κράτους θα κατευθύνονται εκεί που υπάρχει μεγάλη Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Το επενδυτικό της πρόγραμμα της ELPEN για την περίοδο 2020-2027, ξεπερνά τα 300 εκ. ευρώ. Επιπλέον, το επενδυτικό της πρόγραμμα συντελεί στην δημιουργία 1.500 νέων θέσεων εργασίας την περίοδο 2023-2028, καθώς και την υποστήριξη άνω των 9.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων συνολικά σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.