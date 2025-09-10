Ακυρώνεται η συμφωνία Prodea – Aktor για τα 39 ακίνητα

Δεν θα προχωρήσει η εξαγορά από τον Όμιλο Aktor των 39 ακινήτων της Prodea ΑΕΕΑΠ, μια συμφωνία αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στη μέρα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι Όμιλος Aktor έκρινε ότι συμφωνία δεν θα του αποφέρει τα αναμενόμενα περιθώρια κέρδους.

Σημειώνεται ότι η αρχική συμφωνία (προσύμφωνο) είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2024 και ήταν να ολοκληρωθεί τη Άνοιξη φέτος. Λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας στις αγοραπωλησίες ακινήτων, η ολοκλήρωσή της είχε μετατεθεί για τον Σεπτέμβριο.

Σε σχέση με την αρχική συμφωνία έγιναν αλλαγές χωρίς αυτές να λειτουργήσουν θετικά στην ολοκλήρωσή της.

Ο Όμιλος Aktor ανέμενε το προς αγορά χαρτοφυλάκιο να του αποφέρει ετήσιο εισόδημα περί τα 40 εκατ. ευρώ.