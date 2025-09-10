Όμιλος Fourlis: Επιβεβαιώνουν τους στόχους 2025 – Αύξηση 7,7% στις πωλήσεις

Τις προβλέψεις του για το σύνολο της χρήσης 2025 επιβεβαιώνει ο Όμιλος Fourlis. Οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 13,3%, στα 600 εκατ. ευρώ από 530 εκατ. ευρώ το 2024 και το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου σε 38 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 20% σε σχέση με τα 31,7 εκατ. ευρώ του 2024.

Στο α’ εξάμηνο 2025 ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση πωλήσεων, σημαντική άνοδο στο περιθώριο μικτού κέρδους και βελτιωμένη καθαρή κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Βασιλάκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου Fourlis «η επίδοση του πρώτου εξαμήνου αντικατοπτρίζει τα ισχυρά θεμέλια και την ανθεκτικότητα του ομίλου μας. Καταγράψαμε αύξηση πωλήσεων με επιταχυνόμενη δυναμική, υποστηριζόμενη από τα ισχυρά μας brands και την πελατοκεντρική μας προσέγγιση, διατηρώντας υγιή περιθώρια και βελτιώνοντας την καθαρή κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι.Με το Β΄ και Γ΄ τρίμηνο να παρουσιάζουν ισχυρή δυναμική, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2025».

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 264,0 εκατ.ευρώ, αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2024, με τον ρυθμό αύξησης πωλήσεων να επιταχύνεται στο +13,0% στο Β΄ τρίμηνο 2025. Οι πωλήσεις στον κλάδο του Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ) αυξήθηκαν κατά 3,9%. Στη Βουλγαρία, η IKEA εγκαινίασε νέο Κέντρο Σχεδιασμού & Παραγγελιών στην πόλη Pernik, με εστίαση σε λύσεις κουζίνας, ντουλάπας και μπάνιου.

Στην Ελλάδα Μετά την Πάτρα και το Ηράκλειο, το επόμενο προγραμματισμένο κατάστημα IKEA είναι στο Ελληνικό, το 2028. Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη των καταστημάτων “νέας γενιάς” IKEA —καταστήματα περίπου 2.000 τ.μ., κοντά σε κέντρα πόλεων. Στον κλάδο των Αθλητικών Ειδών αυξήθηκαν κατά 14,9%. Στο συγκεκριμένο κλάδο σημαντικό ήταν το παγκόσμιο ντεμπούτο του νέου concept INTERSPORT Football Club στην Αθήνα, σε ένα κατάστημα 1.200 τ.μ., αφιερωμένο αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο. Το δεύτερο κατάστημα του concept πρόκειται να ανοίξει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο 2025, με περαιτέρω καταστήματα να προγραμματίζονται από το 2026 και μετά σε Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία. Στον κλάδο Υγείας & Ευεξίας (Holland & Barrett) οι πωλήσεις έφτασαν στα 1,5 εκατ.ευρώ σε σύγκριση με €1,0 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 47,9% από 46,4% ως αποτέλεσμα της αποδοτικότερης εφοδιαστικής αλυσίδας, του βελτιωμένου μείγματος προϊόντων και χαμηλότερου κόστους πωληθέντων λόγω αυξημένων αγορών.

Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €1,9 εκατ. έναντι ζημιών €0,8 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2024. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε σε €87,6 εκατ. στο Α΄ εξάμηνο 2025 από €95,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) ανήλθαν σε 12,9 εκατ.ευρώ, εκ των οποίων €3,4 εκατ. αφορούν επενδύσεις συντήρησης, €2 εκατ. αφορούν επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και €7,5 εκατ. επενδύσεις ανάπτυξης που σχετίζονται κυρίως με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων ΙΚΕΑ, INTERSPORT και Foot Locker. Να σημειωθεί ότι στο Α’ εξάμηνο 2025 ολοκληρώθηκε η αποενοποίηση της Trade Estates, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω την οικονομική ευελιξία του ομίλου, ενώ συνεχίστηκαν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων ΙΚΕΑ, INTERSPORT και Foot Locker.