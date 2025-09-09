Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης: Eπιχειρηματική αποστολή μετέβη στην Αλγερία στις 3-6 Σεπτεμβρίου

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική αποστολή 18 ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλγερία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3–6 Σεπτεμβρίου 2025 με πρωτοβουλία του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αλγερίας στην Αθήνα και της Ελληνικής Πρεσβείας στο Αλγέρι.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, η ελληνική αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει σημαντικές συναντήσεις με θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς της Αλγερίας. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε η συνάντηση με την Αλγερινή Υπηρεσία Προώθησης Επενδύσεων (AAPI), καθώς και οι επισκέψεις σε κομβικές βιομηχανικές μονάδες, όπως η SNTP και η BIOPHARM. Οι συναντήσεις αυτές επέτρεψαν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, την παρουσίαση των ελληνικών επιχειρηματικών προτάσεων και την αναγνώριση τομέων κοινού ενδιαφέροντος για μελλοντική συνεργασία.

Στο πλαίσιο της αποστολής πραγματοποιήθηκαν επίσης στοχευμένες B2B συναντήσεις με εκπροσώπους της αλγερινής αγοράς, δίνοντας στις ελληνικές εταιρείες την ευκαιρία να αναπτύξουν απευθείας επαφές με δυνητικούς συνεργάτες, να διερευνήσουν εμπορικές δυνατότητες και να ενισχύσουν τις εξαγωγικές τους προοπτικές.

Ιδιαίτερη στιγμή της επίσκεψης αποτέλεσε η επίσημη τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας (MOU), το οποίο συνυπογράφηκε από τις τρεις επιχειρηματικές κοινότητες — το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αλγερίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο. Το Μνημόνιο αυτό επιβεβαιώνει τη βούληση για θεσμική διασύνδεση και στενότερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αλγερίας, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία ενός μόνιμου διαύλου επικοινωνίας και ανάπτυξης εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων.

Παράλληλα, η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Εμπορίου IATF 2025 (Intra-African Trade Fair), όπου συμμετέχουν με εθνικό εκθεσιακό περίπτερο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, σε συνεργασία με το ΕλληνοΑφρικανικό Επιμελητήριο. Η συμμετοχή στην έκθεση — ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα αφρικανικής εμβέλειας στον χώρο του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας — αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για την προβολή ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για τη δικτύωση με εκπροσώπους τόσο από τη Βόρεια όσο και από την Υποσαχάρια Αφρική. Η IATF διεξάγεται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική χώρα της Αφρικής, διαρκεί 6 ημέρες και είναι η μοναδική έκθεση που αναδεικνύει τη δυναμική που αναπτύσσεται στην ήπειρο μετά τη δημιουργία της Κοινής Ζώνης Συναλλαγών της Αφρικής που πλέον ενώνει τις 54 αφρικανικές χώρες και τις οικονομίες τους.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της επιχειρηματικής αποστολής αναδεικνύει τη δυναμική των ελληνοαλγερινών σχέσεων και ταυτόχρονα ανοίγει νέους δρόμους για την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών της χώρας μας σε ολόκληρη Αφρική. Οι Έλληνες επιχειρηματίες επιστρέφουν με πολύτιμες εμπειρίες, νέες συνεργασίες και ισχυρή αισιοδοξία για το μέλλον, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της ευρύτερης αφρικανικής αγοράς, η οποία παρουσιάζει τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου, κ. Βασίλης Τακάς, δήλωσε:

«Η αποστολή στην Αλγερία απέδειξε ότι η Αφρική αποτελεί μια ήπειρο γεμάτη προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Με το Μνημόνιο Συνεργασίας και τη συμμετοχή μας στην IATF2025, ενισχύουμε τον θεσμικό μας ρόλο και δημιουργούμε σταθερές βάσεις για τη διείσδυση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών σε μια αγορά στρατηγικής σημασίας. Ευχαριστώ το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και τον πρόεδρο του, κ. Βασίλη Κορκίδη, για την άψογη συνεργασία μας στην κοινή προσπάθεια μας να φέρουμε πιο κοντά στην Αφρική τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ο Πειραιάς, ως πύλη εμπορίου και ναυτιλίας, μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη εμπορικών δεσμών ιδιαίτερα με τη Βόρεια Αφρική, φέρνοντας πιο κοντά τις δύο πλευρές».

Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και στρατηγικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, την εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων συνεργασιών με αμοιβαίο όφελος για όλες τις πλευρές.